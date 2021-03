Ecco le migliori offerte del Sottocosto in arrivo da Euronics Dimo

Euronics, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, si appresta a lanciare nella giornata di domani (19 marzo) il nuovo volantino Sottocosto specifico per la piattaforma Dimo, che comprende numerose offerte a tema tech e sarà attivo fino al 7 aprile.

Offerte Sottocosto di Euronics Dimo (19 marzo – 7 aprile 2021)

Il volantino comprende un po’ di tutto, dagli smartphone – sia Android che iPhone – ai wearable, passando per computer e tablet. È bene precisare che, mentre il volantino completo sarà valido fino al 7 aprile, la scadenza delle offerte contrassegnate col bollino “Sottocosto” è invece fissata per il 28 marzo.

Ecco le migliori offerte tech del volantino Sottocosto di Euronics Dimo, già suddivise per categoria per facilità di consultazione.

Smartphone Android e iPhone in offerta da Euronics

Wearable in offerta da Euronics

Xiaomi Mi Watch a 129,99 euro

Xiaomi Mi Smart Band 5 a 29,99 euro (Sottoprezzo 500 pezzi disponibili)

AAAmaze Zenith a 69,99 euro (Sottoprezzo 350 pezzi disponibili)

Sony WHCH510 a 29,99 euro (Sottocosto 300 pezzi disponibili)

Apple Watch Series 6 a partire da 399 euro

Fitbit Sense a 279 euro (Sottoprezzo 100 pezzi disponibili)

Amazfit T-Rex a 99,90 euro (Sottoprezzo 150 pezzi disponibili)

Computer e tablet in offerta da Euronics

Lenovo IdeaPad 3 i7 a 699 euro (Sottocosto 200 pezzi disponibili)

Apple MacBook Pro 1 TB a 1739 euro (Sottoprezzo 100 pezzi disponibili)

Lenovo IdeaPad 3 + Microsoft 365 Personal a 479 euro (Sottoprezzo 400 pezzi disponibili)

HP Desktop TP01-1018nl a 649 euro (Sottocosto 70 pezzi disponibili)

Lenovo IdeaCentre AIO 3 a 599 euro (Sottocosto 100 pezzi disponibili)

Microsoft Surface Pro 7 128 GB a 799 euro (Sottoprezzo 100 pezzi disponibili)

Lenovo Tab M10 Plus a 249 euro (Sottoprezzo 300 pezzi disponibili)

Samsung Galaxy Tab A7 a 189 euro (Sottocosto 400 pezzi disponibili)

Apple iPad 8° 128 GB Wi-Fi a 469 euro

Huawei MatePad T 10 LTE a 139 euro (Sottocosto 200 pezzi disponibili)

Monopattini elettrici in offerta da Euronics

Vivobike S2 Max 2021 10″ a 299 euro (Sottocosto 120 pezzi disponibili)

Xiaomi Mi Pro 2 8.5″ a 449,90 euro (Sottoprezzo 300 pezzi disponibili)

Smart TV in offerta da Euronics

LG 55NANO866 a 699 euro (Sottocosto 250 pezzi disponibili)

LG OLED 55GX6 a 1999 euro (Sottoprezzo 100 pezzi disponibili)

LG OLED 65BX6 a 1699 euro (Sottocosto 150 pezzi disponibili)

Philips OLED 55OLED805 a 1299 euro (Sottocosto 150 pezzi disponibili)

LG LED 75UN71006 a 949 euro (Sottoprezzo 100 pezzi disponibili)

Sharp LED 50BL5 a 549 euro (Sottoprezzo 300 pezzi disponibili)

Philips LED 43PUS8555 a 549 euro (Sottoprezzo 200 pezzi disponibili)

LG LED 55UN73006 a 499 euro (Sottoprezzo 300 pezzi disponibili)

LG LED 24TN510S a 179 euro (Sottoprezzo 300 pezzi disponibili)

Queste e tutte le altre offerte del volantino sono visibili a questo link e nella galleria sottostante. Non dimenticate di dare un’occhiata all’ultima pagina del volantino, che contiene l’elenco completo dei punti vendita aderenti.

