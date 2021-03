Redmi lancia una nuova serie di smart TV 4K con Dolby Vision, Google Assistant e altro

Dopo aver debuttato nel mercato cinese delle smart TV qualche anno fa, Redmi pensa a una intera serie di televisori intelligenti da destinare al mercato indiano. L’azienda ha lasciato trapelare qualcosa alla fine dell’evento di lancio degli smartphone Redmi della serie Note 10, per poi fissare un nuovo appuntamento al 17 marzo. L’evento ha preso il nome di The XL Experience, si è concluso appena qualche ora fa e ha visto il debutto di una nuova serie di smart TV extralarge che saprà sicuramente conquistare numerosi consumatori indiani per l’eccellente rapporto qualità-prezzo.

Caratteristiche e prezzi dei nuovi Redmi Smart TV X50, X55 e X65

I nuovi Redmi Smart TV X sono disponibili nelle dimensioni da 50, 55 e 65 pollici, offrono tutti la risoluzione 4K e gli standard HDR10+, HLG e Dolby Vision. I pannelli di Redmi TV X50, X55 e X65 offrono una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e supportano il 92% della gamma di colori DCI-P3 che, insieme alla tecnologia Vivid Picture, offrono colori brillanti e vivaci. I televisori supportano anche la tecnologia MEMC di Xiaomi, che l’azienda ha deciso di rinominare “Reality Flow“, e che entra in gioco per rendere più fluide le immagini registrate a bassi frame rate. Per i gamer, l’intera serie offre una modalità automatica a bassa latenza (ALLM) per una migliore esperienza di gioco.

Redmi Smart TV X sono alimentati dal SoC MediaTek MT9611 (lo stesso che si trova sui Mi QLED TV), dispongono di 2 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione interna per scaricare le proprie applicazioni e i servizi preferiti, essendo degli Android TV. I dispositivi sono anche dotati di due altoparlanti da 15 W con DTS Virtual X e audio Dolby e supportano la tecnologia Dolby Atmos tramite eARC quando collegati a una soundbar o un sistema home theater.

Questi televisori eseguono l’interfaccia personalizzata di Xiaomi, PatchWall, e sono le prime smart TV a integrare l’app Mi Home per controllare gli altri dispositivi smart dell’ecosistema Xiaomi. Abbiamo già detto che sono degli Android TV e presentano, pertanto, anche il Google Play Store, il supporto a Google Assistant e Chromecast integrato.

Il telecomando offre alcuni tasti di scelta rapida, come quello per avviare Netflix o Amazon Prime Video, oltre a quello per il Quick Mute (per silenziare), Quick Setting (per accedere velocemente alle impostazioni video/audio) e Quick Wake (per accendere la Redmi Smart TV X in meno di cinque secondi).

I televisori smart di Redmi potranno essere acquistati su Amazon (India) e sui canali ufficiali dell’azienda a partire dal 26 marzo. Si parte dalle 32.999 rupie richieste per il Redmi Smart TV X50 (circa 380 euro al cambio) fino alle 57.999 rupie (circa 670 euro al cambio) del modello da 65 pollici.