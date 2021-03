Echo Show 10 sarà la vostra ombra: adesso disponibile per il pre-ordine

Dopo essere stato presentato nel mese di settembre dello scorso anno, a partire da oggi è possibile pre-ordinare il nuovo display smart di Amazon, ovvero Echo Show 10. Un dispositivo più intelligente che mai, pensato per spostarsi – letteralmente – insieme all’utente.

Cosa significa? Che se ci si sposta da un punto all’altro della stanza, il display di Echo Show ruoterà seguendo i movimenti di chi lo sta utilizzando, così da permettergli di avere sempre accesso alle immagini e alle informazioni mostrate sullo schermo. Se, per esempio, si sta preparando una torta e nel mentre si guarda un episodio della propria serie TV preferita, quando ci si sposta per prendere un ingrediente dal frigorifero, lo schermo del dispositivo ruoterà per consentirci di continuare a guardare l’episodio senza perdere alcun dettaglio. Ciò avviene per mezzo della fotocamera grandangolare da 13 MP, che regola l’inquadratura in modo da mantenere sempre il soggetto in primo piano al centro dell’immagine. Ovviamente, questa stessa fotocamera permetterà anche di effettuare video-chiamate direttamente dal dispositivo. Il sistema di rotazione è assolutamente silenzioso, grazie al motore brushless.

Se questa funzione vi disturba, non preoccupatevi. Proprio come i microfoni, anche il movimento del dispositivo può essere disattivato in qualsiasi momento, chiudendo semplicemente il copri-telecamera integrato, accedendo alle Preferenze di movimento dalle Impostazioni di Amazon Echo Show 10 o dicendo “Alexa, disattiva movimento“.

Altre funzionalità di Amazon Echo Show 10

Amazon Echo Show 10 presenta anche altre caratteristiche interessanti. E’ un dispositivo pensato per l’intrattenimento e, oltre a fungere come schermo per guardare film e serie TV sulle piattaforme di streaming, può anche essere utilizzato per riprodurre la musica in tutta la casa su più dispositivi Echo compatibili. Echo Show 10 può anche essere utilizzato come base di controllo dei dispositivi per la casa intelligente compatibili, o addirittura come telecamera di sicurezza per monitorare la casa da remoto.

Infine, ma non meno importante, Echo Show 10 è realizzato con il 30% di plastica riciclata, tessuto e alluminio pressofuso riciclati al 100% e supporta la modalità Risparmio Energetico che permette al dispositivo di durare più a lungo, risparmiando energia in modo smart durante i periodi di non utilizzo. I materiali utilizzati per la confezione, invece, provengono da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate.

Amazon Echo Show 10 può essere pre-ordinato su Amazon nelle colorazioni bianco ghiaccio e antracite al prezzo di 249,99 euro a partire da oggi. Le spedizioni partiranno il prossimo 14 aprile.