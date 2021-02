Amazon Echo Show 10 sbarca in Italia a 249,90 euro

Ci sono voluti cinque mesi, anche se l’attesa non è ancora giunta al termine, perché Amazon Echo Show 10 arrivasse anche nel nostro Paese. Presentato sul finire di settembre dello scorso anno, Echo Show 10 è il più grande degli smart display targati Amazon, oltre che ovviamente il più costoso.

Lo speaker con lo schermo appeso

Il design di Amazon Echo Show 10 richiama inevitabilmente alla mente quello dei vecchi iMac di qualche anno fa: una base cilindrica con uno schermo in grado di ruotare automaticamente per essere sempre visibile anche mentre vi spostate nella stanza. Anche le videochiamate diventano più semplici, con la fotocamera da 13 megapixel che vi aiuterà a tenervi in contatto con le persone care.

Amazon Echo Show 10 è anche un centro per la casa intelligente, grazie al supporto al protocollo ZigBee. Potrete configurare direttamente numerosi sensori e dispositivi, e controllarli tutti attraverso Alexa, sia con i comandi vocali sia utilizzando l’ampio display. E ciste le misure dello schermo potrete guardare le vostre serie TV preferite, o qualche film, vista la compatibilità con Prime Video e Netflix, e con le piattaforme musicali come Amazon Music, Apple Music e Spotify.

E per gli utenti più attenti alla privacy è possibile disattivare il microfono premendo l’apposito pulsante e chiudere meccanicamente la telecamera, oscurandola quando non è necessaria.

Quando potrò comprarlo?

Il lancio ufficiale in Italia non equivale purtroppo alla disponibilità immediata di Amazon Echo Show 10. Visitando il link ufficiale, che trovate qui sotto, si legge che il dispositivo, venduto nel nostro Paese a 249,99 euro, sarà disponibile a breve.

A differenza di quanto accade spesso, non è possibile effettuare la prenotazione ma solamente inserire il proprio indirizzo e-mail per essere avvisati in merito alla disponibilità effettiva. Acquisterete il nuovo smart screen di Amazon o gli avete preferito la soluzione di Google (o altre alternative)? Fatecelo sapere nel box dei commenti.