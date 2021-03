Sony annuncia i giochi Playstation Now di marzo

Sony continua ad ampliare il suo catalogo di titoli giocabili in streaming tramite il servizio in abbonamento Playstation Now.

Dopo l’annuncio dei giochi gratis per gli abbonati a Playstation Plus, in questo mese di marzo arrivano su Playstation Now quattro titoli non proprio nuovissimi, ma ben assortiti e che meritano di essere presi in considerazione.

Ecco i giochi Playstation Now di marzo

A partire da oggi sarà possibile giocare a InFamous Second Son, Ace Combat 7: Skies Unknown, World War Z e Superhot.

Infamous Second Son è un gioco di azione open world che vi metterà nei panni di Delsin Rowe pronto ad affrontare i pericoli di una Seattle in subbuglio.

Ace Combat 7: Skies Unknown è l’ultimo capitolo della serie basata sui combattimenti aerei e include anche delle missioni esclusive compatibili con PlayStation VR per un’esperienza ancora più coinvolgente. Purtroppo questo gioco sarà disponibile soltanto fino al 31 Maggio 2021.

World War Z è un gioco di sopravvivenza ambientato nello scenario post-apocalittico del film ed è ispirato ai titoli giocabili in cooperativa come Left 4 Dead 2. Gli zombie non vi daranno pace fino al 6 Settembre 2021.

Superhot è un particolare sparatutto strategico in prima persona dove il tempo avanza soltanto quando ci si muove attraverso un uragano di proiettili in slow-motion.

Potrebbe interessarti: Sony annuncia più disponibilità per la PS5, un PSVR 2 e dei giochi gratuiti