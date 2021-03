Dropbox Password diventerà gratuito ad aprile, ma con un limite

Dropbox sta rendendo disponibile una funzionalità nuova per gli utenti che utilizzano gratuitamente questa piattaforma di archiviazione e condivisione di file tramite cloud.

Si tratta dell’opzione Dropbox Password, introdotta dalla società nel 2020 per i clienti paganti, che permette la gestione delle password tramite cloud.

La funzionalità sarà disponibile gratuitamente per gli account Dropbox Basic ad aprile, ma con un limite di 50 password.

Dropbox Password diventerà gratuito fino a 50 password

Il “regalo” arriva nel momento in cui LastPass sta mettendo un limite ai dispositivi sui suoi piani gratuiti e molti utenti si stanno guardando intorno alla ricerca di alternative non a pagamento.

Dropbox Password permetterà di sincronizzare le password su tre dispositivi in modo gratuito, tuttavia il limite di 50 password è compatibile solo con gli utenti che utilizzano pochi account.

E’ dunque lecito pensare che la mossa dell’azienda sia finalizzata a convertire un certo numero di utenti gratuiti in utenti paganti, visto che Dropbox Password è incluso senza limitazioni nei piani a pagamento.

Come altri gestori di password la soluzione di Dropbox è disponibile come estensione per browser Web, come app su iOS e Android e per applicazioni desktop su macOS, Windows e Linux, tuttavia le alternative gratuite senza limiti non mancano.

