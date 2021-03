Netflix annuncia la serie anime Resident Evil: Infinite Darkness

Netflix ha annunciato la serie anime Resident Evil: Infinite Darkness pubblicando le prime immagini in cui si vedono gli iconici Leon S. Kennedy e Claire Redfield che saranno doppiati rispettivamente da Nick Apostolides e da Stephanie Panisello.

La locandina ufficiale raffigura i due protagonisti della saga di videogiochi survival horror impegnati a proteggere la Casa Bianca dall’assedio degli zombi.

L’anime Resident Evil: Infinite Darkness è in arrivo su Netflix

La serie TV è ambientata poco dopo gli eventi di Resident Evil 4 nell’anno 2006 e vede l’agente federale Leon S. Kennedy impegnato a sconfiggere un’orda di misteriosi zombi mentre sta investigando su un hack ai segreti file presidenziali.

Nel frattempo Claire Redfield era impegnata a fornire assistenza ai rifugiati in un paese dove incontra un’immagine misteriosa disegnata da un giovane che sembra raffigurare una vittima di un’infezione virale.

Claire inizia la quindi la sua indagine recandosi alla Casa Bianca per richiedere la costruzione di una struttura assistenziale. In quell’occasione Claire mostra il misterioso disegno a Leon che intravede subito una relazione con l’epidemia di zombi. Naturalmente l’epidemia si evolverà in qualcosa di molto più grande e spaventoso.

Resident Evil: Infinite Darkness è creato dallo studio di animazione Quebico, prodotto da TMS Entertainment e da Hiroyuki Kobayashi (Capcom). La serie anime arriverà sul servizio streaming Netflix entro la fine dell’anno. Il mese scorso Sony ha annunciato una nuova data per il reboot di Resident Evil.

