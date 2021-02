Sony annuncia una nuova data per il reboot di Resident Evil

Secondo quanto appena riportato da diverse testate internazionali, Sony ha annunciato la nuova data di uscita nelle sale cinematografiche del reboot di Resident Evil.

Sony Pictures punta a rilanciare il franchise dell’icona videoludica di Capcom per portarlo in una direzione diversa dalla pellicola prodotta anni fa con Milla Jovovich protagonista.

Ecco quando uscirà il reboot di Resident Evil nelle sale

La nuovo film di Resident Evil uscirà nelle sale il 3 settembre 2021 quando negli Stati Uniti si festeggerà il Labor Day (Festa del lavoro o Festa dei lavoratori), una festività molto sentita in cui gli americani sono soliti andare al cinema per le pellicole più attese.

Le riprese di questo nuovo film di Resident Evil sono iniziate lo scorso novembre e sono state ultimate in appena due mesi grazie agli sforzi del team e attualmente la pellicola sta attraversando il processo di post-produzione.

Del nuovo cast di Resident Evil fanno parte Robbie Amell (The Flash), Kaya Scodelario (The Maze Runner), Tom Hopper (Umbrella Academy), Hanna John-Kamen (Ant-Man and The Wasp) e Avan Jogia (Zombieland: Doppio Colpo).

Al momento non abbiamo dettagli circa la trama del film, né se rivedremo ancora Alice interpretata da Milla Jovovich, pertanto non ci resta che attendere ulteriori informazioni e sperare che per il 3 settembre 2021 le sale cinematografiche saranno aperte al pubblico.

Un paio di settimane fa Capcom ha annunciato che il suo attesissimo gioco Resident Evil Village uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il 7 maggio 2021.

