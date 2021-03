Arriva Nexo+, il nuovo servizio di contenuti in streaming per tempo libero di qualità

Arriva Nexo+, il nuovo servizio di contenuti in streaming per tempo libero...

Anche Nexo Digital, una importante società di produzione e distribuzione di contenuti alternativi per il cinema in alta definizione, ha lanciato il suo servizio di contenuti in streaming: Nexo+. Rispetto a Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, questa è una piattaforma pensata per un tempo libero di qualità e che si spinge oltre il cinema e la serialità, includendo alcuni tra i più importanti eventi live della storia, documentari, balletti e opere.

Il catalogo di Nexo+

Il catalogo di Nexo+ è destinato a crescere nel tempo e al momento del debutto offre fino a millecinquecento ore di contenuti divisi in quaranta playlist dedicate. Per esempio, la playlist “Le Signore delle Arti” include una selezione di documentari e film dedicati alle grandi attrici, artiste e donne della cultura. La playlist “Say it loud! I’m back and I’m proud“, invece, è dedicata alle figure più importanti della Black Music.

La piattaforma include anche quattro grandi canali, o meglio Costellazioni. Si tratta di rubriche curate da importanti editori, produttori, scuole di scrittura e festival in cui sarà possibile scoprire alcune perle nascoste del cinema, dell’arte e della letteratura. Queste sono:

Elisabetta Sgarbi : il canale esplorerà i capolavori italiani tra “letteratura, musica, cinema, arte, scienza e altro ancora che al momento non sappiamo“.

: il canale esplorerà i capolavori italiani tra “letteratura, musica, cinema, arte, scienza e altro ancora che al momento non sappiamo“. Far East Film Festival : al suo interno, gli utenti troveranno alcune importanti invenzioni del cinema asiatico, una selezione curata dal più grande festival orientale d’Europa.

: al suo interno, gli utenti troveranno alcune importanti invenzioni del cinema asiatico, una selezione curata dal più grande festival orientale d’Europa. Feltrinelli Real Cinema : il canale offrirà una selezione dei migliori documentari internazionali e dei titoli dei grandi festival, accompagnati da approfondimenti, letture e spunti di riflessione.

: il canale offrirà una selezione dei migliori documentari internazionali e dei titoli dei grandi festival, accompagnati da approfondimenti, letture e spunti di riflessione. Scuola Holden: questa ultima costellazione offrirà alcune produzioni teatrali e altre performance che uniscono storia, arte, letteratura e musica.

I contenuti di Nexo+ sono stati suddivisi in nove Mondi: La Grande Arte, Cinema, Classica, Biografie, Musica, Storia, Danza, Current e Performance, e nei prossimi mesi arriveranno anche i Mondi di Masterclass e formazione, Fotografia, Fashion, Design, Architettura e Sport, con film, approfondimenti e documentari riguardanti alcune dei più grandi personaggi della storia.

Quanto costa abbonarsi a Nexo+

Insomma, Nexo+ si distingue dalla concorrenza per la sua selezione e cerca di trasformare il tempo libero in una occasione di sapere e conoscenza. In futuro la piattaforma dovrebbe rilasciare anche più contenuti originali. L’abbonamento Nexo+ costa 9,99 euro al mese, ma chi vuole provare il servizio può usufruire della prova gratuita di 7 giorni. E’ possibile accedere al servizio sia tramite browser su Nexoplus.it oppure tramite app. Questa è disponibile sia per iOS che per Android, ma anche per AppleTV, AndroidTV, Amazon Fire TV, smart TV Samsung e LG, AirPlay e Chromecast.

L’abbonamento offre l’accesso a tutti i contenuti Nexo+ su cinque dispositivi e supporta la visione su due dispositivi connessi contemporaneamente. Si possono anche scaricare i contenuti per fruirli poi offline in un secondo momento.