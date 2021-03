Cambridge Audio presenta le cuffie TWS Melomania 1+ con 45 ore di autonomia

A distanza di due anni dalla presentazione delle cuffie Melomania, Cambridge Audio ritorna sul mercato delle cuffie true wireless con il nuovo modello Melomania 1+. Sebbene la radice del nome sia rimasta invariata, la compagnia britannica ha investito molto per presentare un paio di cuffie estremamente interessanti.

Caratteristiche Cambridge Audio Melomania 1+

Munite di driver da 5,8 mm in grafene per assicurare una riproduzione audio impeccabile, le cuffie Cambridge Audio Melomania 1+ sono accompagnate dalla nuovissima modalità “High Performance” che offre all’utente un’esperienza acustica migliore, più ampia, con minore produzione di rumore e distorsione.

Munite del modulo Bluetooth 5.0, le cuffie Cambridge Audio Melomania 1+ sfruttano adesso i codec ad alta risoluzione AAC e aptX, ideali per garantire una riproduzione audio al massimo della qualità. Il vero punto di forza del nuovo modello di cuffie è però l’autonomia: infatti, a fronte di 9 ore di ascolto, Melomania 1+ può fare affidamento su 35 ore di autonomia aggiuntive grazie alla custodia di ricarica.

Perfettamente integrate sia con Google Assistant e Siri per gestire il playback audio tramite la voce, la nuova applicazione Melomania permette agli utenti di gestire manualmente l’equalizzazione audio così come individuare le cuffie tramite la funzione “Find my Earphones“.

Prezzo e disponibilità Cambridge Audio Melomania 1+

Le cuffie true wireless Cambridge Audio Melomania 1+ sono disponibili fin da subito a questo link di Amazon al prezzo di 129,95 euro nelle colorazioni bianco e nero. Per chi volesse, inoltre, è possibile acquistare separatamente le custodie nei colori arancione, rosa, blu, verde chiaro, grigio chiaro e rosso al prezzo di 10 euro.