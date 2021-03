Fino a 160 euro di buoni Amazon in regalo con N26: vi spieghiamo come

Il Cashback di Stato dovrebbe essere un’iniziativa ormai nota a tutti. Per rinfrescarvi un po’ la memoria, si tratta di un programma promosso dal Governo e pensato per incentivare i pagamenti elettronici e combattere l’evasione fiscale. Come? Attraverso un rimborso in denaro per acquisti effettuati in Italia con carte e app di pagamento. Attenzione, però, perché il rimborso non si applica agli acquisti effettuati online, ma solo a quelli effettuati in negozi fisici e altre attività come supermercati, ristoranti e grande distribuzione.

Per aderire al Cashback di Stato, tuttavia, occorre essere maggiorenni e registrarsi al programma tramite l’app IO. Dal momento in cui si risulterà iscritti al programma, per ogni acquisto effettuato con carte e app di pagamento supportate si otterrà un rimborso del 10% di quanto speso, per un massimo di 15 euro per ogni singola transazione. Il rimborso, tuttavia, verrà emesso solamente se si raggiunge il numero minimo di transazioni entro la fine del semestre, ovvero 50 operazioni. Per ogni semestre, infine, si può ottenere un rimborso massimo di 150 euro, pari a 300 euro all’anno, e questi verranno effettuati nei mesi di luglio (2021) e gennaio (2022).

N26 lancia un nuovo concorso a premi con in palio fino a 160 euro di buoni Amazon

E’ possibile partecipare al Cashback di Stato anche se si è in possesso di una Mastercard N26, semplicemente avvicinando la carta a un POS oppure collegando il conto a un’app per i pagamenti digitali. In questo ultimo caso, gli acquisti potranno essere pagati direttamente dallo smartphone. Ora, vi starete chiedendo: perché tutto questo preambolo? Beh, perché N26 ha deciso di accompagnare l’iniziativa del Governo con una nuova promozione con in palio fino a 160 euro di buoni Amazon.

Il concorso a premi funziona in modo piuttosto semplice: più acquisti vengono effettuati con una carta N26, tante più possibilità si hanno di vincere. Per partecipare al concorso bisogna effettuare almeno 20 transazioni nei negozi fisici entro il prossimo 30 giugno e, in base al numero di transazioni, si potrà accedere alle estrazioni finali con i seguenti premi in palio:

Un Buono Regalo Amazon da 20 euro con almeno 20 transazioni;

con almeno 20 transazioni; Un Buono Regalo Amazon da 50 euro con almeno 50 transazioni;

con almeno 50 transazioni; Un Buono Regalo Amazon da 90 euro con almeno 90 transazioni.

Chi ha raggiunto più di una soglia potrà partecipare all’estrazione di tutte le categorie, e quindi avere la possibilità di vincere fino a 160 euro di buoni Amazon da spendere come più pare e piace sulla piattaforma. Se non siete ancora in possesso di un conto N26, potete richiederlo subito gratuitamente sul sito ufficiale. Del resto, i vantaggi sono davvero tanti!