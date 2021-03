Google aggiorna Meet e lancia il nuovo servizio Meet Global Dialing

Google aggiorna Meet, il suo servizio per video riunioni e video-conferenze per gruppi fino a duecentocinquanta persone. Un servizio che è cresciuto a dismisura in questi ultimi mesi, quando il colosso di Mountain View ha deciso di renderlo gratuito e Meet è divenuto una delle applicazioni per video-conferenze di gruppo più utilizzate tanto dalle aziende per lo smart working quanto dagli insegnanti alle prese con la “didattica a distanza”.

Una delle novità introdotte potrebbe essere di forte interesse proprio per gli insegnanti, e offre loro la possibilità di organizzare in modo più veloce e efficace le proprie lezioni. Nello specifico, Google ha rafforzato l’integrazione di Meet con Calendar, offrendo la possibilità di configurare le stanze per i sottogruppi di lavoro prima dell’avvio della video-chiamata. Prima dell’aggiornamento, questo lavoro di organizzazione e pianificazione poteva essere svolto solo all’inizio della video-chiamata, sottraendo tempo prezioso che poteva essere sfruttato in altro modo. Per pianificare una o più stanze per sottogruppi di lavoro, basterà cliccare sull’icona a forma di ingranaggio (si deve avviare Meet dall’app di Google Calendar) che rimanderà alla pagina “Impostazioni per questa riunione“. Dal menu “Stanze private” si potranno poi organizzare i sottogruppi, trascinando gli elementi che dovranno partecipare alla riunione.

Questa novità è disponibile a partire da oggi per alcuni account e verrà distribuita in modo graduale entro i prossimi quindici giorni fino a raggiungere i seguenti account: Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Nonprofits, Education Plus, G Suite Business.

Arriva anche in Italia il servizio Meet Global Dialing

Oltre ciò, Google rende disponibile l’abbonamento Meet Global Dialing anche in Italia, offrendo agli utenti che non possono partecipare a una riunione tramite Internet la possibilità di accedervi tramite una semplice chiamata telefonica. All’organizzatore della riunione non è richiesto alcun tipo di abbonamento mensile o annuale: più semplicemente, gli verrà addebitata una tariffa al minuto per la telefonata. In questo modo, gli utenti avranno la possibilità di attivare la funzione “Chiamami” per partecipare a una video-conferenza e assistervi tramite una (forse meno pratica, ma in situazioni di necessità può essere davvero importante una funzione del genere) più semplice chiamata telefonica.

Meet Global Dialing è disponibile in Italia e in altri Paesi (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Svezia, Svizzera, Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Austria e Belgio) per i seguenti account: Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Non profit, Education Fundamentals ed Education Plus, nonché per i clienti G Suite Basic e Business.