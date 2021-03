Garmin lancia tre nuovi prodotti per gli amanti del fuoristrada

Garmin pensa agli amanti dell’avventura e della guida off-road, lanciando tre nuovi prodotti che promettono di trasformare l’esperienza del fuoristrada in un’attività ancora più performante e sicura. Parliamo del nuovo navigatore Tread, la digital box Garmin PowerSwitch e la telecamera wireless BC 40.

Il nuovo navigatore che traccia la posizione dei compagni in tempo reale

Partiamo dal nuovo navigatore. Garmin Tread dispone di un ampio display da 5,5 pollici che può essere utilizzato in qualsiasi condizione climatica, anche se si stanno indossando dei guanti. Il dispositivo è dotato della nuova tecnologia Group Ride Tracker, una funzionalità che traccia la posizione dei propri compagni di viaggio in tempo reale. Questa tecnologia può tracciare la posizione di un massimo di venti utenti fino a 13 km di distanza. Oltre ciò, il navigatore utilizza un radiotrasmettitore VHF per inviare e ricevere messaggi: in questo modo, si ha la possibilità di comunicare anche con chi è molto più avanti nel percorso. A proposito di messaggistica e comunicazione, è possibile inviare messaggi predefiniti ai contatti associati al sistema, per una più pratica e sicura messa in contatto.

Garmin Tread offre mappe stradali City Navigator TopoActive Europa 1:100.000 precaricate e accesso gratuito alle immagini satellitari BirdsEye. Altre mappe possono poi essere scaricate gratuitamente tramite Garmin Express, come quella dell’Africa e del Medio Oriente. Il dispositivo offre anche altre funzionalità molto utili e interessanti: con RoundTrip, per esempio, si può pianificare un itinerario tenendo conto delle ore di viaggio desiderate; TracBack permette invece di percorrere a ritroso un percorso appena effettuato. Altre funzionalità sono pensate per offrire all’utente la massima sicurezza nelle sue avventure off-road, ricevendo avvisi in vicinanza di situazioni potenzialmente pericolose come curve strette, o comunque situazioni a cui prestare attenzione come passaggi a livello e autovelox. Il navigatore suggerisce quando potrebbe essere necessario prendersi una pausa indicando a tal proposito le aree di sosta più vicine e, se associato a un dispositivo satellitare Garmin della serie inReach, permette di essere rintracciabili sempre e ovunque. Funzionalità molto importante per le situazioni di emergenza, in quanto offre indicazioni in tempo reale sulla posizione per la richiesta di soccorso.

Infine, ma non meno importante, l’app Tread permette di importare/esportare file GPX e accedere alle notifiche dello smartphone. Il nuovo navigatore Garmin può essere acquistato nei migliori punti vendita al prezzo consigliato di 699,99 euro.

Altri due prodotti indispensabili per gli amanti dell’off-road

Garmin PowerSwitch è la nuova digital box. Questa funziona per mezzo di un’app dedicata e permette di controllare in modalità wireless fino a 6 utenze a 12volt (come luci, avvisatori acustici, ventilazione, ecc.) installate sul veicolo. Se viene associato a un dispositivo di navigazione Garmin permette anche di impostare automaticamente alcune operazioni, come attivare o disattivare un interruttore a un’ora specifica del giorno. L’app PowerSwitch permette di gestire il tutto dal proprio smartphone e è disponibile gratuitamente sia per dispositivi Android che per iOS. Garmin PowerSwitch è in vendita al prezzo di 499,99 euro.

Infine, Garmin BC 40 è una telecamera wireless dotata di una nuova staffa che permette di ancorarla saldamente sul telaio del proprio veicolo. E’ impermeabile e è alimentata da due batterie AA ricaricabili che offrono un’autonomia di 3 mesi. Se associata al nuovo Garmin Tread, può qui mostrare le immagini riprese fino a una distanza massima di 13 metri. Il dispositivo sarà in vendita al prezzo di 149,99 euro.