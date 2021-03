Fire TV for Auto esordirà a bordo delle nuove Jeep

Giovedì 11 marzo è in programma il lancio di due nuovi modelli della gamma Jeep Wagoneer, veicoli che potranno contare tra le altre cose su Fire TV for Auto, nuovo sistema di infotainment realizzato da Amazon per provare a competere con le soluzioni di Google e Apple.

Jeep ha stretto una partnership con Amazon per essere il primo produttore a presentare Fire TV for Auto sui propri veicoli, consentendo ai passeggeri di trasmettere contenuti in streaming sulla strada.

A gennaio FCA ha introdotto il suo sistema di infotainment Uconnect 5 basato su Android, che dovrebbe essere implementato nei nuovi veicoli Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep e Lancia.

Fire TV for Auto in arrivo con Jeep Wagoneer

Per quanto riguarda i nuovi SUV Wagoneer, Uconnect 5 potrà inoltre contare su una nuova funzionalità, grazie alla quale i passeggeri avranno la possibilità di utilizzare la familiare esperienza Fire TV in auto.

In pratica, Fire TV for Auto è integrato con il sistema di infotainment del veicolo ma non lo sostituisce, essendo essenzialmente un modo per i passeggeri di collegare un account Amazon esistente e guardare programmi TV e film, giocare, interagire con Alexa e alcune funzioni del veicolo, come i controlli del clima e la navigazione. Tanto per fare un esempio delle potenzialità di tale soluzione, basti pensare alla possibilità per gli utenti con Fire TV a casa di iniziare a guardare uno spettacolo in soggiorno e riprendere la riproduzione in macchina.

Jeep Wagoneer ha pensato a tutti i passeggeri e ciascuno potrà guardare i propri contenuti preferiti senza interferire con chi guida (che sarà in grado di accedere all’interfaccia Fire TV sulla schermata principale di Uconnect 5 quando il veicolo è in sosta).

Fire TV for Auto avrà un telecomando specifico, con un microfono per Alexa e consentirà ai passeggeri di controllare l’interfaccia e interagire con il sistema Uconnect 5 del veicolo.

Fire TV for Auto sarà incluso con altri servizi e reso disponibile nell’autunno 2021 in Canada, Messico e Stati Uniti.