La Ricerca Google sta per ottenere la modalità scura su desktop

Sugli smartphone la modalità scura è ormai ampiamente supportata sia in ambito Android che iOS, mentre su desktop tale funzionalità è meno diffusa. Google è in ritardo su questo fronte con molti dei suoi servizi che attendono un tema scuro da parecchio tempo.

Un test della modalità dark nel motore di ricerca di Google è stato avvistato lo scorso dicembre e oggi ci sono nuove prove del fatto che il colosso di Mountain View la sta implementando più ampiamente.

La modalità scura è in roll out per la Ricerca Google su desktop

Alcuni utenti residenti in Germania hanno ricevuto una notifica che li ha informati della disponibilità il nuovo look scuro nella Ricerca Google, con due pulsanti per attivarla subito oppure in un secondo momento.

La modalità scura è attivabile anche tramite le opzioni di visualizzazione e dovrebbe seguire automaticamente le impostazioni di sistema di Windows e macOS come anticipato il mese scorso.

La modalità scura nella Ricerca Google non sembra essere ancora ampiamente implementata, ma potrebbe manifestarsi sui vostri desktop in qualsiasi momento.

Attualmente soltanto alcuni dei tanti servizi offerti da Google supportano un tema scuro in modalità desktop. L’ultimo servizio ad averlo ricevuto è Google Maps, ma su Android.

