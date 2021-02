Ecco le ultime novità in test per Google Chat e la Ricerca...

Google sta lavorando attivamente per portare una modalità completamente scura alla Ricerca Google sul desktop, inoltre Google Chat sta preparando un’anteprima beta per gli utenti di Hangouts.

La Ricerca Google seguirà il tema scuro di sistema

Un test A/B rivela che è in sviluppo una modalità scura per la Ricerca Google su desktop che sarà in grado di seguire il tema del sistema.

Sebbene molti prodotti Google abbiano una modalità scura sul Web, nella maggior parte dei casi deve essere abilitata manualmente, mentre sulla base di questo test sembra che il tema della Ricerca Google corrisponderà automaticamente al tema di sistema impostato.

Google opta ancora per uno sfondo grigio scuro piuttosto che nero, utilizzando elementi bianchi per contrastare con lo sfondo e una leggera sfocatura per le varie icone e collegamenti.

Questa funzionalità sarà utile per gli utenti di Windows 10 e macOS che hanno entrambi temi a livello di sistema supportati da Chrome, Safari, Edge e altri browser.

Google Chat prepara l’anteprima beta per gli utenti di Hangouts

A ottobre Google ha condiviso una cronologia approssimativa per la transizione da Hangouts a Google Chat, affermando che la migrazione sarebbe avvenuta nella prima metà del 2021 trasferendo la cronologia delle conversazioni, i contatti e altro dall’app Hangouts in Google Chat.

All’inizio di questo mese Google Chat ha ricevuto un aggiornamento alla versione 2021.01.24 e i colleghi di 9To5Google hanno trovato nel relativo codice degli indizi che suggeriscono che Google sta preparando un periodo di anteprima beta iniziale per il passaggio a Google Chat.

Durante il periodo di anteprima dovrebbe essere possibile passare dalla versione classica di Hangouts a quella di Google Chat e viceversa, inclusa l’aggiunta dell’integrazione di Google Chat direttamente nell’app Gmail che dovrebbe assumere la forma di schede “Chat” e “Stanze virtuali” che si uniscono all’attuale combinazione di schede “Posta” e “Meet”.

Questo periodo di anteprima beta probabilmente servirà a garantire che quando la versione classica di Hangouts verrà ritirata Google Chat sarà pronta per sostituirla completamente, cosa che dovrebbe succedere entro la fine dell’anno.

