Amazon piazza il minimo storico per MacBook Pro M1: adesso è davvero difficile resistere

C’è da ammettere che se stavate cercando il modo di risparmiare per prendere i nuovi MacBook con Apple Silicon M1, Amazon sta regalando da giorni la soluzione. Oggi va al minimo storico il fantastico MacBook Pro M1 in versione 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, fortunatamente è in buona compagnia di altre offerte.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 4 Marzo 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 4 Marzo 2021

Apple MacBook Pro M1

Importante calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Pro con Apple Silicon M1. Si tratta del suo il suo minimo storico su Amazon (venduto e spedito) e si va a configurare come un vero e proprio best buy. Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Pro. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Pro M1 a 1291 Euro invece di 1479 Euro

Logitech G502 Hero

Un mouse gaming leggendario, apprezzatissimo dalla community, va in offerta quasi alla metà del prezzo di listino. Si tratta del Logitech G502 Hero, un mouse gaming con pesi regolabili, tanti pulsanti programmabili, ottimi switch ed un bel sensore ottico a corredo. Non si parla solo di gaming perché è in grado di essere un supporto validissimo anche per la produttività generale.

Logitech G502 Hero a 57 Euro invece di 92 Euro

Samsung Galaxy M11

Se state cercando un battery phone economico, oggi per poco più di 100 euro c’è il Samsung Galaxy M11. Non è uno smartphone con caratteristiche tecniche invidiabili ma è un mix di specifiche ottimizzare per rendere sotto un singolo profilo, quello energetico, la durata della batteria è il suo forte con 5000 mAh.

Samsung Galaxy M11 a 129 Euro invece di 169 Euro

Anker Nebula Capsule

Il Nubula Capsule di Anker è un mini proiettore portatile in grado di essere estremamente efficace. Ha un design sobrio, elegante e compatto senza perdere di efficacia grazie alle numerose porte a disposizione e i controlli fisici sulla scocca. Può essere posizionato dovunque con una semplicità disarmante e con la stessa semplicità è possibile riprodurre contenuti fino a 100″ con una discreta luminosità e definizione.

Anker Nebula Capsule a 259 Euro invece di 299 Euro (clicca su applica coupon)

