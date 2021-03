Ancora al minimo storico Apple MacBook Air M1 512 GB: è questa la miglior offerta Amazon di oggi

Il MacBook Air M1 è uno dei migliori notebook di questo periodo e vederlo di nuovo al minimo storico su Amazon è decisamente una bella notizia oltre che una grande occasione da non lasciarsi sfuggire. Non solo, il MacBook Air M1 non è la sola buona proposta di oggi, Amazon non si smentisce mai.

Philips Monitor 27″ QHD

Un bel monitor economico da 27″ pollici con risoluzione QHD è una buona soluzione per chi vuole fare uno step in più per la produttività. Si tratta di un pannello di Philips adeguato alle operazioni quotidiane con un design molto pulito ed in grado di essere un supporto interessante grazie alla combinazione della diagonale da 27″ con la risoluzione QHD, abbastanza per gestire un bel po’ di finestre in multitasking senza problemi.

Philips Monitor 27″ QHD a 199 Euro invece di 229 Euro

Ticwatch E2 smartwatch

Il Ticwatch E2 è uno smartwatch con Wear OS interessante per il rapporto qualità prezzo. Non ha un design particolarmente ricercato ma è comunque pulito e discreto sul polso. Si tratta di uno smartwatch a tutti gli effetti, sarà possibile sfruttare Google Assistant, scaricare nuove app e servizi dal Play Store ed ovviamente tenere traccia dei parametri vitali. Se vi piace il suo design può essere tenuto in considerazione perché le funzionalità ci sono tutte.

Ticwatch E2 smartwatch a 137 Euro invece di 169 Euro

LG Velvet smartphone

LG Velvet è uno smartphone molto interessante dal punto di vista estetico ma è stato lanciato ad un prezzo troppo alto. Fortunatamente oggi si riesce a trovare ad un prezzo molto più basso e potrebbe essere il caso di tenerlo in seria considerazione. Si tratta di uno smartphone con un bel display OLED da 6,8″, tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel, ricarica wireless, certificazione contro acqua e polvere e processore Snapdragon 765G in grado di regalare buone prestazioni. Non è proprio un top di gamma ma almeno ora è nella fascia media del mercato ed ha un prezzo ragionevole.

LG Velvet a 420 Euro invece di 649 Euro

Apple MacBook Air M1 512 GB

Lieve calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Vero, il calo di prezzo è lieve ma è comunque il suo minimo storico su Amazon (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 512 GB a 1309 Euro invece di 1429 Euro

