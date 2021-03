Due coupon vi permettono di comprare tanti smartwatch Amazfit in sconto per tutto marzo

Due coupon vi permettono di comprare tanti smartwatch Amazfit in sconto per...

Amazfit vuole festeggiare l’arrivo imminente della primavera con due nuovi codici sconto, che permettono di acquistare alcuni suoi prodotti, parliamo solamente di smartwatch, sul suo negozio online con alcuni vantaggi in termini economici.

Coupon marzo 2021 di Amazfit

I coupon messi a disposizione da Amazfit sono due e offrono sconti diversi su prodotti diversi: il primo è MARZO10 e permette di avere uno sconto di 10 euro sull’acquisto di Amazfit GTR, Amazfit GTR 2, Amazfit GTS 2, Amazfit T-Rex e Amazfit Stratos 3, mentre il secondo è MARZO5 e dà uno sconto pari a 5 euro sull’acquisto di Amazfit GTR 2E, Amazfit GTS 2E, Amazfit GTS 2 Mini e Amazfit Bip U.

Gli sconti offerti dai codici non sono importanti, è vero, ma il loro punto di forza è che sono cumulabili con le promozioni in corso e quindi si sommano a quelli già in atto. Ricordiamo che entrambi i coupon sono validi per tutto il mese di marzo, fino a esaurimento scorte dei prodotti interessati.

Acquista con i coupon sul negozio di Amazfit

Leggi anche: recensione Amazfit GTR 2