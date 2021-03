Revolut rende disponibile la protezione sugli acquisti per tutti i piani a pagamento

In un mondo in continua trasformazione come il nostro, Revolut si propone come un sistema di pagamento “moderno”, senz’altro in grado di rispondere a tutte le esigenze, benché si tratti di un servizio bancario digitale di una startup fintech, di coloro che si trovano spesso a utilizzare una carta, anche in negozio.

Assicurazione sugli acquisti di Revolut

Dopo aver presentato a fine dicembre il piano “Plus” a 2,99 euro al mese, Revolut ha deciso di estendere la protezione sugli acquisti fino a 10.000 euro a tutti i piani a pagamento (Plus, Premium, Metal), eccezion fatta per quello Standard. A seconda dell’abbonamento che si andrà a sottoscrivere, l’assicurazione coprirà gli acquisti fino a 1.000 euro annuali per il conto Plus, fino a 2.500 euro annuali per quello Premium e – addirittura – fino a 10.000 euro annuali per quello Metal. Sono incluse la protezione per furti e incidenti (per 12 mesi), la protezione del biglietto per viaggi (un massimo di 1.000 euro all’anno, indipendentemente dall’abbonamento) e la protezione degli acquisti tramite reso, che consente di ottenere un rimborso sull’acquisto fino a 90 giorni da quando è stato effettuato.

Dulcis in fundo, bisogna ricordare che qualora si decidesse di assicurare i propri dispositivi (smartphone o tablet) tramite le formule offerte da diversi produttori, come il servizio Apple Care, i sottoscrittori di un abbonamento Revolut Premium (oppure Metal) avranno diritto anche a uno sconto fino al 20%.

