Arriva Revolut Plus: nuove funzionalità e protezione per i pagamenti a 360°

In un mondo che viaggia ad altissima velocità verso nuove tecnologie di pagamenti, Revolut si propone come un sistema non solo al passo coi tempi, ma anche in grado di rispondere a specifiche esigenze di chi si trova spesso ad acquistare online ma anche nei negozi fisici.

Protezione a 360° a 2,99 euro al mese

In queste ore la compagnia annuncia ufficialmente Revolut Plus, ovvero un nuovo piano a pagamento che, a 2,99 euro al mese, offre tantissime novità interessanti a chi ha già un piano a pagamento o ha intenzione di attivarlo. Ma cosa offre Revolut Plus? La protezione su furti, danni e politiche di non restituzione, per tutti gli utenti Revolut.

Entrando nel dettaglio, Revolut Plus protegge i clienti Plus, Premium e Metal rispettivamente fino a 1.000 euro, 2.500 euro e 10.000 euro sugli acquisti “nel caso in cui i loro acquisti siano idonei e vengano danneggiati accidentalmente o rubati, per un intero anno“.

Come sottolinea Felix Jamestin, responsabile del piano Revolut Plus, “Ci auguriamo che le migliorie apportate ai nostri piani e l’aggiunta di Plus diano ai clienti la giusta fiducia. Non riceveranno solo un nuovo e conveniente piano con una protezione aggiuntiva ma anche tutte le funzionalità che amano. Vedere quanto i nostri piani sono diventati popolari ci incoraggia e pensiamo che Plus possa diventare un’aggiunta di successo“.

Tutti i clienti Revolut, indipendentemente dal piano mensile attivo, ricevono la stessa identica protezione con una spesa mensile pari a 2,99 euro. Il nuovo piano permette inoltre di godere di un’estensione dei resi a 90 giorni per gli acquisti idonei, così come prenotare biglietti per eventi e ricevere il rimborso sul proprio account Revolut nel caso in cui non fosse possibile prenderne parte.

Chi è già cliente Revolut può decidere di attivare il piano Revolut Plus scoprendo tutte le informazioni dettagliate nei termini del servizio, con tutti i costi previsti esplicitati in quest’altra pagina.

Scopri Revolut sul sito ufficiale della compagnia