Redmi lancia un nuovo monitor IPS dall’ottimo rapporto qualità/prezzo

Il brand Redmi, branca del gigante cinese Xiaomi, ha presentato un nuovo monitor desktop da 27″, risoluzione 1080p e tecnologia IPS. Questo è il secondo monitor della casa cinese dopo il Redmi 1A, lanciato a maggio dello scorso anno.

Questo nuovo monitor sarà in vendita in Cina dall’8 marzo per un prezzo di circa 123$, più alto di quello del Redmi 1A. Per quanto riguarda il design, il display è dotato di bordi sottili su tre lati, con un bordo più spesso nella parte inferiore. Redmi ha confermato che il display non ha particolari sporgenze sul retro ed è spesso solo 7,5 mm nella parte più sottile.

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Il pannello molto probabilmente non è interessante per i gamer per via del suo basso refresh rate (solo 75 hz) ma può comunque dire la sua per altre caratteristiche come il rapporto di contrasto 1000:1, una luminosità di 300 cd/m² e il 100% dello spazio colore sRGB.

La definizione massima del display, come detto, è di 1920 x 1080 pixel e grazie alla tecnologia IPS ha un angolo di visione di 178°, sicuramente niente male per la sua fascia di prezzo. Il target scelto da Redmi comprende probabilmente il lavoro d’ufficio e la fascia di utenti meno esigenti ma comunque in cerca di un prodotto di qualità che sarà provvisto anche di una modalità con ridotta emissione di luce blu.

Le interfacce supportate sono HDMI e VGA, con la possibilità di usare il monitor all’angolazione preferita, che può essere regolata grazie a un pulsante a 5 direzioni. Il prodotto è indubbiamente interessante e ci auguriamo arrivi presto anche in Italia.