Redmi non si occupa solo del mercato mobile (ad oggi la sua più importante fonte di guadagno), ma inizia a fare sul serio anche all’interno del panorama legato al computer. Redmi Display 1A è un nuovo prodotto annunciato dall’azienda cinese caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante.

Specifiche Redmi Display 1A

Gli utenti alla ricerca di un monitor per computer sono quasi sempre alla ricerca di un pannello di buone dimensioni con design moderno e accattivante. Redmi Display 1A offre un display IPS da 23,8 pollici a risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel a 60 Hz di frequenza, luminosità pari a 250 cd/m², contrasto 1000:1 e tempo di risposta di 6 ms.

La particolarità di Redmi Display 1A è certamente il suo design. Nonostante Redmi non sia molto famosa in questo genere di prodotti, il design del monitor non ha nulla da inviare a quelli realizzati da aziende ben più blasonate. Il merito è certamente della estrema ottimizzazione delle cornici e del telaio spesso appena 7,3 mm nella zona più sottile.

Il monitor ha un angolo di visuale di 178°, monta una porta HDMI e una porta VGA sul retro, ed integra anche una soluzione proprietaria per abbattere l’emissione di luce blu.

Prezzo Redmi Display 1A

Redmi Display 1A è attualmente disponibile in Cina sul sito mi.com al prezzo di 599 yuan, circa 75 euro al cambio, con tre anni di garanzia inclusa.