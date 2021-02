TIMVision su Google Nest Hub anche con la voce, aumento di prezzo per Mondo Disney+

In queste ore ci sono due novità da segnalare ed entrambe coinvolgono TIM e il mondo dello streaming video: da una parte TIMVision è adesso sfruttabile su Google Nest Hub anche mediante comandi vocali, dall’altra è in atto una rimodulazione del pacchetto TIM Mondo Disney+.

Qualche giorno fa, nell’illustrarvi le anticipazioni sulle offerte TIM per il Festival di Sanremo 2021 – del quale è ancora una volta sponsor unico – vi avevamo anche segnalato che il servizio di streaming video TIMVision sarebbe stato sfruttabile sullo smart display Google Nest Hub a far data dal 25 febbraio 2021.

Ebbene, se quella novità è già perfettamente disponibile in questo momento, c’è un altro dettaglio interessante da aggiungere a quell’anticipazione: TIMVision può essere gestito a bordo di Nest Hub direttamente impartendo comandi vocali a Google Assistant. Basta pronunciare la frase “Hey Google, fammi vedere [titolo del contenuto] su TIMVISION”.

Tutto ciò è frutto della partnership tra Big G e TIM e può essere sfruttato semplicemente inserendo le proprie credenziali di TIMVision all’interno dell’app Google Home. La novità vale anche per Chromecast e tutti gli smart speaker Google Nest, nel caso dei quali la visione viene ovviamente avviata sulla TV collegata.

Google Nest Hub può essere anche acquistato a rate con TIM: costa 1 euro al mese per 48 mesi, senza anticipo.

A partire da oggi diventa ufficialmente efficace la rimodulazione del pacchetto Mondo Disney+. Quest’ultimo comprende ora TIMVision Plus e Disney+ al prezzo di 4,99 euro al mese, vale a dire 1,99 euro al mese in più rispetto a prima.

L’aumento di prezzo era già stato comunicato ai clienti TIM interessati – quelli che avevano sottoscritto l’offerta con la promo lancio – ed è una conseguenza dell’ingresso di Star nel catalogo di Disney+. Ecco la comunicazione che l’operatore aveva inviato tempestivamente:

A partire dal 28 Febbraio 2021, per esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato, il costo mensile dell’offerta Mondo Disney+, comprensivo anche del servizio TIMVISION PLUS, aumenterà di 1,99 euro (IVA inclusa).

Eventuali promozioni in essere e l’importo del bonus TIM contrattualmente previsto non subiranno alcuna variazione. Puoi facilmente verificare nella sezione “Dettaglio dei Costi” della tua fattura TIM, o accedendo all’area riservata MyTIM (previa registrazione), o chiamando gratuitamente il Servizio Clienti 187, le condizioni economiche attualmente in vigore per l’offerta Mondo Disney+.