Rimodulazione per Mondo Disney+ da TIM: costerà 1,99 Euro in più al mese

TIM annuncia una rimodulazione per la sua offerta Mondo Disney+, lanciata a marzo 2020, che con una modifica unilaterale aumenta il proprio costo di 1,99 Euro al mese.

I primi clienti ad aver attivato Mondo Disney+, l’offerta per guardare i contenuti di TIMVision e Disney+, dovranno quindi pagare 4,99 Euro al mese, contro i 3 Euro al mese pagati fino ad oggi. L’aumento è spiegato da TIM dall’arrivo dei contenuti Star nella piattaforma Disney.

A partire dal 28 Febbraio 2021, per esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato, il costo mensile dell’offerta Mondo Disney+, comprensivo anche del servizio TIMVISION PLUS, aumenterà di 1,99 euro (IVA inclusa).

Eventuali promozioni in essere e l’importo del bonus TIM contrattualmente previsto non subiranno alcuna variazione. Puoi facilmente verificare nella sezione “Dettaglio dei Costi” della tua fattura TIM, o accedendo all’area riservata MyTIM (previa registrazione), o chiamando gratuitamente il Servizio Clienti 187, le condizioni economiche attualmente in vigore per l’offerta Mondo Disney+.