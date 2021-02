Annunciati Pokémon Legends: Arceus e i remake di Pokémon Diamante e Perla

Come parte della celebrazione del 25° anniversario del franchise, oggi The Pokémon Company ha annunciato che Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente verranno lanciati in versione remake per Nintendo Switch. La società oggi ha annunciato anche l’atteso gioco di ruolo open-world Pokémon Legends: Arceus per la console Nintendo.

Pokémon Diamante e Perla verranno lanciati alla fine del 2021

Le voci di corridoio delle ultime settimane relative a un remake dei classici Pokémon Diamante e Perla si sono concretizzate oggi con l’annuncio ufficiale e un trailer che mostra luoghi e volti familiari nella versione Nintendo Switch.

Lo sviluppatore di Pokémon Home Ilca sta lavorando a entrambi i giochi insieme a Junichi Masuda, direttore di Game Freak di lunga data.

Pokémon Diamante e Perla è stato lanciato nel 2006 per Nintendo DS introducendo la regione di Sinnoh, patria di Pokémon come Bidoof, Luxio, Drifloon e Arceus. I remake per Nintendo Switch verranno lanciati alla fine del 2021.

Pokémon Legends: Arceus atteso per l’inizio del 2022

The Pokémon Company oggi ha anche annunciato l’RPG open-world Pokémon Legends: Arceus per Nintendo Switch.

La storia si svolge nella regione di Sinnoh in un periodo che sembra molto prima di altri giochi Pokémon e includerà una serie di mostri iconici e una nuova coinvolgente prospettiva di gioco.

Per catturare i Pokémon selvatici i giocatori potranno studiarne il comportamento, avvicinarli di soppiatto e lanciare le sfere e avranno l’opportunità di combattere i Pokémon selvatici con i loro Pokémon alleati. Si prevede che Pokémon Legends: Arceus verrà lanciato in tutto il mondo su Nintendo Switch all’inizio del 2022.

First came Sinnoh remakes. Then came Sinnoh pre-makes. Introducing #PokemonLegendsArceus, a new challenge and a new frontier for the Pokémon world. pic.twitter.com/Kgm8Y1UPjm — Pokémon (@Pokemon) February 26, 2021

Sono inoltre in arrivo un gioco multiplayer in stile League of Legends chiamato Pokémon Unite, che verrà rilasciato in Canada in versione open beta a marzo, e una nuova versione di Pokémon Snap.

