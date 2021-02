Samsung Galaxy Book Ion con 200 euro di sconto con il Cashback

Siete alla ricerca di un nuovo portatile bello, dal forte sapore premium e con hardware al top per lavorare in remoto? Se la risposta a questa domanda è affermativa, forse è arrivato il momento di non lasciarsi scappare questa incredibile offerta su Samsung Galaxy Book Ion.

Non lasciatevi scappare questa offerta

Si tratta di un notebook di alto livello caratterizzato da un hardware molto valido, con processore Intel Core i7. 16 GB di RAM ed uno splendido display da 13,3 pollici a risoluzione QLED ottimizzato per offrire il massimo della luminosità (fino a 600 nit) anche all’esterno. Ebbene, se decidete di acquistare questo notebook al link presente in calce all’articolo, avete modo di risparmiare 200 euro dal prezzo di vendita grazie al programma Cashback di Samsung.

Infatti, fino al 28 febbraio 2021, acquistando Samsung Galaxy Book Ion da Amazon e registrandolo su Samsung Members (entro e non oltre il 21 marzo), vi verrà riconosciuto uno sconto del valore di 200 euro con la somma inviata direttamente al vostro conto corrente.

Vi ricordiamo, infine, che in questo nostro articolo potete scoprire tutti i dettagli sul Cashback di Samsung e quali sono gli altri device dell’azienda a rientrare nel programma Cashback.

Acquista Samsung Galaxy Book Ion in offerta

