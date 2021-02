TIM Super FWA supporta ora l’opzione Super Velocità per raggiungere fino a 100 Mbps

TIM ha lanciato oggi, un po’ a sorpresa, la nuova opzione Super Velocità disponibile per la propria offerta per internet da casa in tecnologia wireless Super FWA, grazie alla quale si potrà finalmente raggiungere nelle aree coperte la velocità di navigazione fino a 100 Mbps.

TIM Super FWA: ecco la nuova opzione Super Velocità

Attualmente l’offerta TIM Super FWA viene proposta con velocità massime di base di 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload e una componente telefonica con chiamate a consumo, ma include l’opzione Giga illimitati a 5 euro al mese. Da oggi i clienti che sottoscrivono TIM Super FWA con modem da esterno possono aggiungere, in base alla copertura, la nuova opzione Super Velocità per raggiungere una velocità di navigazione fino a 100 Mbps, con con il primo mese gratis e poi al costo di 2 euro in più al mese (NdR, il costo totale dell’offerta TIM Super FWA sarà quindi 21,90 al mese).

Grazie all’ opzione “Super Velocità”, con l’offerta TIM Super FWA si possono raggiungere le velocità massime di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Allo scadere del primo mese gratuito si rinnova però in automatico, salvo disdetta della promo tramite servizio clienti 187.

Vedi anche: Migliori offerte telefoniche