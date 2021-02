Starlink dovrebbe diventare molto più veloce durante il 2021

Uno dei tanti progetti di Elon Musk è quello di portare la connessione internet satellitare in tutto il mondo. Starlink, la linea di internet satellitare, appunto, ha poco tempo concluso la prima fase di test e può essere finalmente acquistata da pochi fortunati tramite un portale web di prenotazione. Attualmente la velocità della rete offerta da Starlink viaggia tra i 50 e 150 Mbps, con valori di latenza che possono arrivare anche a 50 ms.

Fino a 300 Mbps e 20 ms di latenza

Elon Musk ha però ufficialmente annunciato un primo importante upgrade della qualità della velocità di connessione fornita con Starlink. Il CEO ha dichiarato su Twitter che, entro l’anno, la velocità di Starlink raddoppierà fino a raggiungere i 300 Mbps. Per il ping, invece, ovvero la misura che dà una stima della latenza della propria connessione, si parla invece di un netto miglioramento fino a 20 ms.

Il visionario imprenditore americano ha inoltre svelato alcuni dei piani di intensificazione della rete satellitare: entro quest’anno si procederà a massimizzare il numero dei satelliti in orbita, mentre entro l’anno prossimo Starlink sarà disponibile in ogni angolo della Terra. Inoltre, come sottolineato da Musk stesso, la connessione satellitare rappresenta la soluzione ideale per quelle aree a densità di popolazione da bassa a media.