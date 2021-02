Amazon lancia Amazon Fresh a Roma e regala Music HD per 3 mesi

Ci sono un paio di novità fresche di giornata in casa Amazon: in primo luogo, è disponibile una bella promozione che permette di provare gratuitamente per tre mesi Amazon Music HD, la versione in alta definizione del servizio di streaming musicale del gigante dello shopping online; in secundis va segnalata la disponibilità anche a Roma di Amazon Fresh.

Amazon Music HD gratis per 3 mesi: promozione e info utili

L’ultima iniziativa promozionale che coinvolge Amazon Music ha ad oggetto la versione HD del servizio e prevede tre mesi di prova completamente gratuita. Al termine della prova, è previsto il rinnovo al prezzo standard di 14,99 euro al mese, tuttavia il cliente può cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento per evitare addebiti indesiderati.

Come sempre accade con promozioni di questo tipo, l’iniziativa è riservata ai nuovi clienti, con particolare riferimento a quelli che non siano mai stati iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non abbiano usufruito della prova gratuita.

Amazon Music HD offre accesso illimitato a una libreria di 70 milioni di brani in alta definizione, promettendo di far ascoltare al cliente “la musica nel modo in cui vorrebbe l’artista che l’ha creata“. Di questi, milioni di brani sono disponibili anche in Ultra HD. Mentre i brani solo HD garantiscono un bitrate doppio rispetto a quelli in qualità standard, per quelli in UHD si parla addirittura di un bitrate fino a 10 volte superiore.

Ecco termini e condizioni ufficiali della promozione: «L’offerta promozionale è valida dal 22 febbraio al 8 marzo 2021 in relazione ad Amazon Music HD – Abbonamento Individuale. L’offerta è riservata solo ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. Al termine del periodo d’uso gratuito, l’abbonamento ad Amazon Music HD proseguirà automaticamente al costo di 14,99 € al mese. L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni. L’offerta promozionale ha ad oggetto i contenuti e servizi digitali offerti da Amazon Digital UK Limited ed è soggetta alle Condizioni Generali d’Uso Amazon Music. L’offerta è limitata a un solo cliente e account. Amazon si riserva il diritto di modificare o di cancellare la presente offerta promozionale in qualsiasi momento. L’offerta promozionale non è trasferibile né convertibile in denaro».

Avete letto tutto con attenzione e volete attivare subito la vostra prova gratuita? Ecco il link da utilizzare:

Attiva Amazon Music HD gratis per 3 mesi

Amazon Fresh è arrivato a Roma

Lanciato ufficialmente a Milano poco meno di un mese fa, il servizio Amazon Fresh è finalmente disponibile anche a Roma.

Per chi non lo sapesse, si tratta del servizio che permette ai clienti Prime di acquistare prodotti freschi con la garanzia della consegna in giornata senza alcun costo aggiuntivo per gli ordini di importo superiore ai 50 euro. Per gli ordini superiori a tale importo, inoltre, è possibile pagare 4,99 euro in più per ottenere la consegna garantita in una finestra programmata di un’ora.

Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia, ha commentato l’annuncio con queste parole: «Oggi siamo felici di offrire anche ai clienti romani Amazon Fresh, la nuova e migliorata esperienza di acquisto della spesa con la comodità della consegna in finestre di due ore, annunciata a Milano un mese fa. I clienti Amazon Prime della Capitale potranno ricevere la propria spesa in giornata con tutto quello di cui hanno bisogno, tra cui prodotti locali, carne, pesce, prodotti biologici e di gastronomia, fino agli articoli per cura della propria casa e molto altro».

L’annuncio di Amazon parla di apertura del servizio anche in altre città italiane entro il 2021, in attesa di capire di quali si tratti, vi lasciamo alla pagina ufficiale:

Amazon Fresh su Amazon.it