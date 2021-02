Il prossimo mese la nuova UI di Amazon arriverà su Fire TV Stick 4K, Fire TV e Fire TV Cube

Il team di Amazon ha in programma il rilascio di un nuovo aggiornamento che dovrebbe migliorare l’esperienza degli utenti che sfruttano Fire TV Stick 4K, Fire TV e Fire TV Cube per la riproduzione dei propri contenuti multimediali preferiti.

L’aggiornamento in questione, che dovrebbe essere disponibile a partire dal prossimo mese, porterà con sé una nuova interfaccia utente, appositamente studiata per offrire la stessa esperienza già implementata per chi ha acquistato gli ultimi modelli di Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite.

Tale nuova interfaccia è stata realizzata con l’obiettivo di essere meno “travolgente” e, allo stesso tempo, più capace di portare gli utenti direttamente al contenuto desiderato, il tutto senza trascurare le esigenze delle varie aziende partner del colosso statunitense (ossia quelle che contribuiscono a rendere la piattaforma così ricca di contenuti da guardare).

Inoltre, questa nuova interfaccia dovrebbe essere sfruttata da Amazon per migliorare l’integrazione con i nuovi servizi streaming della piattaforma.

Ecco la nuova interfaccia pensata da Amazon

La nuova esperienza Fire TV si basa su una schermata iniziale che mira ad aiutare gli utenti a trovare tutti i contenuti preferiti in un unico posto, forte di un menu di navigazione che si trova più centralmente sullo schermo e offre l’accesso alla propria libreria, ai contenuti live e alle app preferite.

Nella metà superiore dello schermo sono presenti contenuti multimediali grandi mentre in quella inferiore viene mostrata una serie di schede per film e programmi TV.

Non mancano, infine, una nuova scheda “Trova”, che include film, programmi TV, contenuti gratuiti con pubblicità e sport di vari servizi (dovrebbe aiutare gli utenti a trovare qualcosa da guardare quando sono indecisi) e la possibilità di includere profili streaming personalizzati per i vari componenti di una famiglia (saranno supportati fino a sei profili, ciascuno con propri consigli, cronologia di visualizzazione, elenchi di controllo, ecc.).

Leggi anche: Amazon Fire TV: quale scegliere fra Fire TV Stick, Stick Lite, Stick 4K, Cube