Garmin Enduro è uno smartwatch senza limiti, autonomia inclusa: fino a 65 giorni

Comparato con un orologio tradizionale, anzi “l’orologio”, o con un modello debolmente smart quale ad esempio un Withings Move la cui batteria dura fino a 18 mesi, il nuovo Garmin Enduro ha un’autonomia scarsa. Ma se lo si giudica all’interno del suo segmento di appartenenza, quello degli smartwatch veri con tanto di display OLED, il Garmin Enduro ha, potenzialmente, un’autonomia incredibile.

Secondo il produttore, Garmin Enduro può arrivare a stare lontano dal caricabatterie per ben 65 giorni. Più di due mesi di uso ininterrotto: magia, ma non fino in fondo, perché in fondo il “trucco” c’è. Garmin Enduro, come del resto suggerisce il nome, è pensato per le condizioni più estreme e per questo è capace di incamerare energia dal sole grazie alla Lente Power Glass, brevettata da Garmin.

Garmin Enduro, caratteristiche e a chi è rivolto

Quindi l’autonomia sorprendente è possibile a determinate condizioni che presumibilmente gran parte dei “comuni” appassionati non incontrerà mai. Ma del resto Garmin Enduro è pensato per un pubblico ben preciso, ed il costo non è che una conferma: si rivolge agli atleti che si misurano in condizioni particolari come il trail running.

Senza l’aiuto del sole – determinante per l’autonomia – Garmin Enduro riesce a monitorare fino ad 80 ore di corsa con tanto di GPS attivo (ci sono anche GLONASS e Galileo). A proposito di caratteristiche, Garmin Enduro possiede un display OLED da 280 x 280 pixel che, assicura l’azienda, va parecchio d’accordo con la luce solare anche in termini di visibilità, è in grado di monitorare il sonno e le attività fisiche, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e tanti altri parametri utili a chi pratica corsa, ma anche nuoto, ciclismo, escursionismo, sci eccetera. Curiosità: c’è anche l’NFC ed il relativo supporto ai pagamenti contactless con Garmin Pay.

Ma i focus dello smartwatch estremo, più che le nude specifiche, sono autonomia, resistenza e leggerezza: si va dai 58 grammi della variante con elementi in titanio ai 72 grammi di quella in acciaio, grazie al cinturino UltraFit in nylon elasticizzato, regolabile, e resistente alle intemperie come tutto l’hardware.

Il prezzo di Garmin Enduro è da… Garmin!

I prodotti di Garmin, si sa, sono tutto fuorché a buon prezzo, ed anche l’Enduro non si sottrae a questa regola non scritta: si parte dai 799,99 euro necessari per la variante in acciaio, mentre servono 100 euro in più per quella ultra leggera in titanio. Lo smartwatch è già disponibile all’acquisto sullo store ufficiale Garmin sebbene siano lunghi i tempi di spedizione della variante d’accesso (5-8 settimane) e decisamente meno ampi quelli per la variante più costosa (1-3 giorni).