Amazon lancia la promozione Popcorn Days con tanti prodotti in offerta per gli amanti del cinema

Amazon lancia la promozione Popcorn Days con tanti prodotti in offerta per...

Da Amazon arriva una nuova interessante promozione dedicata agli appassionati di cinema che in questi mesi, a causa della pandemia di Coronavirus e delle varie misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie per contrastare la sua diffusione, hanno dovuto accontentarsi del proprio divano e di una smart TV (magari dalle dimensioni generose): stiamo parlando di Popcorn Days.

L’idea del team di Amazon è piuttosto semplice: la piattaforma del colosso dell’e-commerce è in grado di offrire agli utenti un’esperienza di cinema a 360° (ovviamente con il limite non di poco conto relativo all’impossibilità di recarsi effettivamente al cinema) tra le mura domestiche.

Tanti prodotti in offerta su Amazon

Su Amazon, infatti, è possibile trovare tutto ciò che serve:

Nella sezione dei film potrete trovare le varie categorie disponibili e la possibilità di scegliere anche sulla base del costo mentre in quella degli spuntini potrete spaziare tra snack, patatine e bibite.

Nella sezione relativa agli elettrodomestici potrete trovare le offerte sugli strumenti per preparare lo snack scelto, con grande attenzione soprattutto per i popcorn mentre in quella per riprodurre l’effetto cinema potrete scegliere tra smart TV e soundbar.

Ed a proposito di smart TV, tra i modelli in promozione troviamo i seguenti:

Qui potete trovare la pagina dedicata alla promozione Popcorn Days di Amazon