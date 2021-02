Lexar lancia JumpDrive D30c, un’unità flash 2 in 1 per computer e smartphone

Lexar lancia JumpDrive D30c, un'unità flash 2 in 1 per computer e...

Il trasferimento dei dati dal proprio smartphone può essere un’esperienza semplice, se si decide di ricorrere ai servizi cloud, ma chi ha un occhio di riguardo per la propria privacy spesso preferisce il trasferimento diretto al computer. Non sempre però quest’ultimo è a portata di mano, e capita di aver riempito la memoria interna senza avere la possibilità di liberarla rapidamente.

Con JumpDrive D30c, l’ultima creazione di Lexar, la soluzione è davvero semplicissima. Si tratta di una comune memoria flash dotata però di un doppio connettore (USB-A e USB-C) che permette di collegarla indifferentemente a un computer o a uno smartphone dotati degli appositi connettori.

Diventa così molto semplice avere sempre a portata di mano una memoria aggiuntiva per lo smartphone, dove trasferire i propri dati con la certezza di averli sempre protetti. È infatti possibile creare uno spazio protetto da password, con crittografia automatica del contenuto, per evitare che i dati più importanti finiscano in mani sbagliate. E una volta tolti dalla “cassaforte” i dati sono cancellati in modo sicuro e non potranno essere recuperati in alcun modo.

Grazie al supporto allo standard USB 3.1 la velocità di trasferimento può raggiungere i 150 Mb/s in lettura e 50 Mb/s in scrittura, per trasferire agevolmente anche i file più pesanti. È ovviamente garantita la compatibilità con porte USB 2.0 e 3.0.

Elegante anche la soluzione pensata per avere sempre il connettore giusto a portata di mano: Lexar JumpDrive D30c ha una cover rotante in metallo, che lascia libero il connettore necessario, e dispone di un anello per attaccarla al portachiavi e averla sempre a disposizione.

Lexar JumpDrive D30c è disponibile in tagli da 32 GB, 64 GB, 128 GB e 256 GB a prezzi che partono da 19,99 euro. Su Amazon potete già acquistare la variante da 128 GB a 54,99 euro.