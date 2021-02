Google Foto migliorerà su Chrome OS e Google Stadia avrà 100 nuovi giochi nel 2021

Tra i tanti servizi offerti da Google due dei più popolari del momento sono Google Foto e Google Stadia, entrambi protagonisti di altrettante novità nelle ultime ore.

Google Foto sarà integrato col file manager di Chrome OS

Da quando Google ha deciso di separare i servizi Google Foto e Drive, per tanti utenti Chrome OS si è complicata la gestione delle proprie immagini con il file manager di sistema ma pare che le cose potrebbero presto cambiare.

Stando ad alcuni nuovi commit, infatti, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View starebbe lavorando ad una più profonda integrazione di Google Foto nel file manager di Chrome OS (il servizio dovrebbe trovare posto nel pannello di navigazione del file manager).

Gli utenti saranno in grado di sfogliare e selezionare le proprie foto recenti dal file manager, il tutto a condizione che venga installata la versione Android dell’applicazione Google Foto.

Al momento non vi sono dettagli su quando questa funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

In arrivo 100 nuovi giochi su Google Stadia

La recente decisione di Google di non sviluppare più propri giochi per Google Stadia potrebbe avere lasciato non pochi dubbi sul futuro della piattaforma ma nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha ribadito il proprio grande interesse per questo prodotto, annunciando di avere in progetto per il 2021 il lancio di oltre 100 nuovi titoli.

E così il 23 febbraio sulla piattaforma arriveranno Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut e Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition – Director’s Cut.

A marzo è atteso invece un trio di giochi: It Came from Space and Ate Our Brains (2 marzo), FIFA 21 (17 marzo) e Kaze and the Wild Masks (26 marzo).

Il 23 aprile toccherà a Judgment:

Infine per Killer Queen Black, Street Power Football e Hellpoint il team di Google non ha rivelato la data di lancio.

Si preannuncia un 2021 ricco di divertimento per gli utenti Google Stadia.