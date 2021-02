iPhone 11 Pro, Honor Magic Watch 2 e Oppo Reno 4 Pro fra le migliori offerte Amazon di oggi

Tra iPhone, smartphone Android, tablet, smartwatch e fotocamere, anche oggi Amazon ha regalato un bel po’ di opzioni per tutti quelli che vogliono aggiornare il proprio set up tecnologico andando a risparmiare qualcosina.

Oppo Reno 4 Pro

Oppo Reno 4 Pro va finalmente in offerta in maniera tangibile con un bel taglio di prezzo che lo rende decisamente interessante per la sua buona base hardware e per il supporto alle reti 5G. Si tratta di uno smartphone con un design ricercato, un display Amoled di buona qualità e con una tripla fotocamera in grado di assistere bene in ogni condizione di luce. Molto valido anche il processore Snapdragon 765G che permette non solo prestazioni valide ma anche una durata della batteria affidabile.

Oppo Reno 4 Pro a 418 Euro invece di 599 Euro

Apple iPhone 11 Pro

Per molti iPhone 11 Pro è anche più bello della nuova linea di iPhone che come al solito non cambia molto ed ecco che il suo prezzo in calo inizia ad invogliare troppo per la versione da 256 GB. iPhone è sempre iPhone ed anche se c’è il 12 in giro, questo 11 Pro funziona alla grande e le differenze con il nuovo modello sono poche. Ottimo display, ottime fotocamere, prestazioni fantastiche e un tipo di esperienza generale che solo Apple sa regalare.

iPhone 11 Pro a 1099 Euro invece di 1352 Euro

Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen

Ci sono pochi tablet Android in giro che vale la pena tenere in considerazione, uno di questi oggi è in sconto su Amazon. Si tratta del Samsung Galaxy Tab S6 Lite venduto con S Pen, un piccolo valore aggiunto. Si tratta di un tablet con display da 10″ abbastanza grande per abbozzare un po’ di lavoro in mobilità e per disegnare con la S Pen. Chiaramente il suo punto forte è la multimedialità accentuata da due speaker con Dolby Atmos che lo rendono una macchina da Netflix.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen a 349 Euro invece di 399 Euro

Honor Magic Watch 2

Cala anche uno smartwatch dal design intrigante come Honor Magic Watch 2. Si tratta di un wearable in grado di tenere traccia delle attività sportive svolte e di alcuni parametri vitali grazie alla presenza del lettore di battito cardiaco in grado anche di leggere il livello di ossigeno nel sangue. Molto bello il display Amoled da 1,39″ che regala colori brillanti ed una buona visibilità in ogni condizione di luce, anche all’aperto.

Honor Magic Watch 2 a 127 Euro invece di 149 Euro

Panasonic LUMIX DMC-G7K

Non si tratta di una mirrorless nuovissima ma comunque attuale ed ancora in grado di fare la differenza se messa nelle mani giuste. Questa mirrorless Panasonic con obiettivo kit 14-42mm riesce a girare video in 4K, ad avere il controllo remoto via app e dal punto tecnico ha un sensore da 16 Megapixel Live MOS, una sicurezza. Come già detto non è recente ma a 579 euro può essere una scelta più che valida per entrare nel modo della fotografia e della produzione video.

Panasonic LUMIX DMC-G7K a 579 Euro invece di 799 Euro

