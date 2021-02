Lenovo ThinkPad X1 Nano è disponibile in Italia ed è in arrivo anche con 5G

Lenovo ThinkPad X1 Nano è disponibile in Italia ed è in arrivo...

Lenovo annuncia la disponibilità in Italia di Lenovo ThinkPad X1 Nano, il più leggero dispositivo della gamma mai commercializzato. Presentato lo scorso settembre, è acquistabile per il momento in versione Wi-Fi o LTE, mentre il mese prossimo toccherà alla versione 5G.

Lenovo ThinkPad X1 Nano disponibile in Italia: prezzo e caratteristiche

Lenovo ThinkPad X1 Nano è il più leggero della gamma ThinkPad con i suoi 907 grammi di peso ed è il primo basato sulla piattaforma Intel Evo con processori Intel Core di undicesima generazione. Tra i suoi punti di forza troviamo il display IPS 2K antiriflesso da 13 pollici (450 nit, sRGB del 100%, touch o non touch) con rapporto 16:10 e cornici sottili, i quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos e la sua versatilità, che permette di rimanere costantemente connessi anche attraverso i collegamenti da remoto.

Il nuovo ThinkPad include processori fino a Intel Core i7 di undicesima generazione con scheda grafica Intel Irix Xe, da 16 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di SSD PCIe-NVMe, Thunderbolt 4 per una connessione veloce con un unico cavo per alimentazione, monitor, storage e non solo, funzionalità di sicurezza ThinkShield AI e biometriche, connettività Wi-Fi 6 e 4G/5G (in base alla versione) e batteria a tre celle ai polimeri di litio da 48 Wh. Due i sistemi operativi tra cui scegliere: Windows 10 Pro o Ubuntu Linux.

Lenovo ThinkPad X1 Nano è disponibile all’acquisto nella versione Wi-Fi e in quella LTE, mentre da marzo arriverà sul mercato quella 5G. Con il nuovo notebook la casa cinese introduce in Italia il CO2 Offset Service, un servizio che consente alle aziende di compensare le emissioni di carbonio legate a produzione, consegna e utilizzo per un periodo di uso stimato di cinque anni: ciò avviene attraverso l’adesione a iniziative dei partner tra cui progetti svolti con la supervisione di Nazione Unite e Climeco.

Lenovo ThinkPad X1 Nano Wi-Fi da 1969 euro

Lenovo ThinkPad X1 Nano LTE da 2359 euro

Lenovo ThinkPad X1 Nano 5G da 2549 euro + IVA (da marzo 2021)

