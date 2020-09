Lenovo lancia il nuovo ThinkPad X1 Fold, il primo PC pieghevole al mondo per un mix di portabilità e versatilità, che abbiamo visto al CES 2020. Inoltre la compagnia svela il nuovo ThinkPad X1 Nano e alcune aggiunte alla sua linea di prodotti ThinkBook: parliamo di ThinkBook 13s Gen 2i, ThinkBook 14s Yoga i e ThinkBook 15 Gen 2i, e non solo.

Lenovo ThinkPad X1 Fold è disponibile sul sito ufficiale

Lenovo vuole stupire con il nuovo Lenovo ThinkPad X1 Fold, un dispositivo frutto di cinque anni di lavoro che unisce le funzionalità d’uso di smartphone, tablet e notebook, per un PC pieghevole che punta a rimodellare il modo di lavorare, giocare, creare e connettersi. Il suo punto forte è naturalmente il display OLED touchscreen da 13,3 pollici realizzato in collaborazione con LG, un 4:3 a risoluzione 2048 x 1536.

Tra le altre caratteristiche troviamo processore Intel Core i5-L16G7, 8 GB di RAM LPDDR4X, SSD da 256/512 GB/1 TB PCIe-NVMe M.2 2242, Wi-Fi 6 e batteria da 50 Wh. Lenovo ThinkPad X1 Fold, che ha debuttato al CES 2020, è disponibile all’ordine insieme ad alcuni accessori opzionali (come la tastiera Bluetooth Mini Fold e la penna Lenovo Mod Pen) e arriverà sul mercato nelle prossime settimane con a bordo Windows 10. Il prezzo non è ovviamente dei più bassi: servono 2799 euro per portarselo a casa, e potete già ordinarlo sul sito ufficiale (spedizione entro 5-6 settimane).

Al debutto anche Lenovo ThinkPad X1 Nano

Lenovo ne approfitta per presentare anche ThinkPad X1 Nano, il primo della gamma ThinkPad basato su piattaforma Intel Evo e con processori Intel Core 11th gen. Si tratta del più leggero ThinkPad di sempre, con Intel Core i7 di ultima generazione, grafica Intel Iris Xe, Thunderbolt 4 e display Dolby Vision 2K da 13 pollici 16:10 con pannello touch opzionale.

Interessante il comparto audio, che vede quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos e quattro microfoni a 360 gradi, per un suono chiaro e forte durante le chiamate audio e video. Completa il quadro la connettività 5G opzionale, già pronta per il “futuro”. A bordo il sistema operativo Windows 10 Pro, oppure Ubuntu Linux.

Lenovo ThinkPad X1 Nano sarà disponibile entro l’ultimo trimestre 2020, ma i prezzi non sono ancora stati comunicati.

La nuova linea Lenovo ThinkBook

Infine l’azienda presenta la nuova linea ThinkBook, composta da notebook che uniscono design e funzionalità per lavorare in qualunque luogo. Il primo è Lenovo ThinkBook 15 Gen 2i, con processori Intel Core 11th gen, scheda grafica Intel Iris Xe e Thunderbolt 4, disponibile con auricolari wireless integrati (opzionali).

Si continua con Lenovo ThinkBook 13s Gen 2i con display QHD opzionale, per prestazioni mobile senza compromessi grazie alla piattaforma Intel Evo e a uno chassis particolarmente leggero, che favorisce la portabilità. Sarà disponibile da dicembre 2020 al prezzo di partenza di 779 euro + IVA. Lenovo ThinkBook 14s Yoga i è invece il primo ThinkBook 2-in-1, un prodotto versatile pensato per facilitarne l’utilizzo in qualunque luogo di lavoro: arriverà a dicembre 2020 a partire da 809 euro + IVA.

Ecco gli altri prodotti svelati quest’oggi:

Lenovo ThinkBook 15p i : notebook con grafica NVIDIA GTX 1650Ti e display certificato X-Rite Pantone; disponibile da dicembre 2020 a partire da 999 euro + IVA;

: notebook con grafica NVIDIA GTX 1650Ti e display certificato X-Rite Pantone; disponibile da dicembre 2020 a partire da 999 euro + IVA; Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 AMD : notebook con processori mobile AMD Ryzen 4000 Series e auricolari integrati opzionali; disponibile da dicembre 2020 a partire da 589 euro + IVA;

: notebook con processori mobile AMD Ryzen 4000 Series e auricolari integrati opzionali; disponibile da dicembre 2020 a partire da 589 euro + IVA; Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 : notebook da 14 pollici con processori Intel o AMD; disponibile da dicembre 2020 a partire da 639 euro + IVA;

: notebook da 14 pollici con processori Intel o AMD; disponibile da dicembre 2020 a partire da 639 euro + IVA; Lenovo ThinkBook 14s Gen 2 : notebook sottile e leggero da 14 pollici con processori Intel o AMD, disponibile nei mercati selezionati;

: notebook sottile e leggero da 14 pollici con processori Intel o AMD, disponibile nei mercati selezionati; Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 AMD : notebook leggere con processori mobile AMD Ryzen 4000 Series;

: notebook leggere con processori mobile AMD Ryzen 4000 Series; Lenovo ThinkPad E14 ed E15 Gen 2 : processori Intel Core 11th gen con le tradizionali caratteristiche del brand ThinkPad;

: processori Intel Core 11th gen con le tradizionali caratteristiche del brand ThinkPad; Lenovo ThinkVision T27HV-20: monitor da 27 pollici a risoluzione 256 x 1440 con webcam 1080p integrata e hub USB Type-C; disponibile da dicembre 2020 da 339 euro + IVA.

