Giocare a Google Stadia sui Chromebook sarà ancora più facile

Il team di Google lo scorso anno ha prestato particolare attenzione a Google Stadia, servizio di game streaming che ha il difficile compito di ritagliarsi un proprio spazio in un settore molto competitivo e il colosso di Mountain View sta provando a rendere la sua piattaforma sempre più popolare.

Va valutata in tale ottica la decisione del colosso di Mountain View di fare arrivare sul mercato i Chromebook con Google Stadia pre-installato, annunciata nelle scorse ore attraverso l’account ufficiale su Twitter:

Did you know Chromebooks now come with @GoogleStadia already installed? Start playing games without waiting for downloads or updates. Click the Stadia icon in your app menu to get started. pic.twitter.com/iV1Mb32pYP

— Made By Google (@madebygoogle) February 9, 2021