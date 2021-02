Crash Bandicoot 4 è in arrivo su PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch

Giunto al suo 25° anno dall’uscita sulla prima Playstation, il buffo marsupiale approderà su PS5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch con l’uscita di Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Il gioco si presenta come un vero sequel della trilogia PS1 e vede Crash e sua sorella Coco collaborare per trovare quattro potenti maschere quantiche da utilizzare per sconfiggere gli eterni cattivi Neo Cortex e Doctor Nefarious Tropy.

Mentre molte delle caratteristiche della serie vengono preservate, lo sviluppatore ha conferito a questo sequel un aspetto moderno e nuove meccaniche di gioco che alterano il tempo.

I possessori di una console di nuova generazione potranno ammirare una grafica in 4K nativo e 60 FPS su PS5 e Xbox Series X e in 4K a 60 FPS upscaled su Xbox Series S.

Le funzionalità aggiuntive su PlayStation 5 includono il supporto per il feedback aptico del controller DualSense e indicazioni aggiuntive tramite le schede attività sullo schermo.

La versione per PC di Crash Bandicoot 4 è prevista per fine anno

La versione per console del gioco uscirà il 12 marzo, lo stesso mese in cui dovrebbe arrivare Crash Bandicoot: On the Run su smartphone e tablet, mentre la versione per PC è prevista per la fine del 2020.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time costerà 60 dollari per le versioni PS5 e Xbox Series X e S e 40 dollari per Nintendo Switch. I preordini per la console Nintendo iniziano oggi sull’e-shop in regioni selezionate e presso rivenditori selezionati, allo stesso modo della versione PC da 40 dollari tramite Battle.net di Blizzard.

Come consuetudine i giocatori in possesso dell’originale possono ottenere un aggiornamento di nuova generazione senza costi aggiuntivi.

