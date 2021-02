Ecco quanti acquisti servono a oggi per avere il Super Cashback di 1500 euro

Per avere il Super Cashback di 1500 euro è necessario entrare tra i primi 100.000 utenti all’interno dell’apposita classifica, ma qual è il numero di transazioni attualmente necessario? E come verificarlo? Se vi state ponendo queste domande siete capitati nel posto giusto perché stiamo per svelarvi la quantità di acquisti che serve ad oggi.

Come probabilmente saprete a gennaio 2021 è partito il Cashback di Stato, che consente di ottenere un rimborso del 10% ai cittadini che pagano presso negozi fisici con carte di credito o sistemi di pagamento elettronici (da registrare tramite l’app IO), fino a un massimo di 15 euro per transazione (e di 150 a semestre). Insieme a quest’ultimo è stato anche lanciato il Super Cashback, vale a dire un extra rimborso previsto per i 100.000 cittadini che in ogni semestre hanno eseguito un numero più alto di transazioni, indipendentemente dalla cifra spesa: in questo caso il bonus è di ben 1500 euro.

Per poter partecipare al Cashback è necessario essere residenti in Italia, disporre di una carta per effettuare i pagamenti nei negozi (registrata attraverso l’app IO) e di un IBAN per poter ricevere successivamente i rimborsi. Non rientrano i pagamenti online, ma solo quelli eseguiti tramite POS nei punti vendita: questo perché l’iniziativa è stata pensata per stimolare l’uso della moneta elettronica nelle transazioni all’interno dei negozi fisici (quelle online devono comunque obbligatoriamente avvenire in questo modo).

Numero di acquisti per entrare nei primi 100.000 in classifica del Super Cashback

Per ottenere il rimborso con il Cashback 2021 bisogna arrivare ad almeno 50 transazioni ogni semestre, ma per scalare la classifica del Super Cashback saranno necessarie molte più transazioni. Il numero di acquisti che serve per entrare nei primi 100.000 e ottenere il rimborso bonus di 1500 euro salirà con il passare dei giorni, ma per darvi un’idea possiamo fornirvi quello attuale.

In questo momento le transazioni necessarie per rimanere all’interno dei primi 100.000 cittadini in classifica sono 61: la classifica varierà di giorno in giorno e quella definitiva per il primo semestre sarà visualizzata il 10 luglio 2021 (per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2021). Solo in questa data saprete con certezza di essere riusciti (o meno) a raggiungere il Super Cashback di Stato. In caso di parità il rimborso sarà erogato a chi ha effettuato per primo l’ultima transazione.

Per tenere sotto controllo ogni giorno la classifica e la vostra posizione potete utilizzare l’app IO, come vi spieghiamo nella nostra guida linkata qui sotto. Allora, come siete messi con il Super Cashback? Siete tra i primi 100.000?

