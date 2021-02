Le cuffie auricolari Lenovo LP1S, che ricordano le AirPods pro sono in super offerta oggi

L’offerta di cuffie di tipo true wireless, quelle nelle quali i due auricolari sono collegati tra loro in maniera wireless, è in forte espansione e sono davvero tanti i modelli a disposizione. Senza spendere una follia è possibile avere modelli dal look molto curato e dalle buone prestazioni come Lenovo LP1S, in offerta in questi giorni su TomTop.

Le cuffie sono dotate di connettività Bluetooth 5.0 per garantire la massima stabilità e un’ottima copertura, per continuare ad ascoltare la musica anche se avete lasciato lo smartphone in un’altra stanza. Grazie alla certificazione IPX4 le cuffie Lenovo LP1S resistono a sudore e schizzi d’acqua, quindi possono essere utilizzate senza alcun timore anche durante l’attività fisica.

Gli auricolari sono dotati di doppio diaframma e si uno speaker da 10 millimetri per una qualità sonora di alta qualità. Ognuno di essi è dotato di una batteria da 40 mAh, che può essere ricaricata nel case che a sua volta dispone di una batteria da 250 mAh, con connettore USB Type-C per la ricarica, che permette di caricare tre volte ogni auricolare.

In questo modo è possibile ottenere un’autonomia di 5 ore che arriva a 15 ore considerando la custodia/basetta di ricarica. Entrambi gli auricolari dispongono di una zona sensibile al tocco che permette di controllare la riproduzione dei contenuti multimediali e di attivare l’assistente vocale.

Sono inoltre presenti diversi sistemi di sicurezza per evitare il danneggiamento degli auricolari durante la ricarica, inclusa la protezione da sovra temperatura. Potete acquistare le cuffie auricolari Lenovo LP1S su TomTop a 12,32 euro in offerta lampo fino a fine mese. A seguire il link per l’acquisto.

Informazione Pubblicitaria