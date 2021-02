Amazon lancia la nuova Promozione DVD e Blu-ray: 5 titoli a 20 euro

Amazon lancia ogni giorno nuove offerte e iniziative e l’ultima promozione, che ha ad oggetto DVD e Blu-ray, permette di acquistarne in bundle ad un prezzo estremamente ridotto.

Il 2020, a causa della pandemia di COVID-19, ci ha visti tutti trascorrere molto più tempo tra le mura domestiche e in tanti ne hanno ovviamente approfittato per consumare film, serie TV e altri contenuti multimediali in copiosa quantità. A dispetto di questo, il 2020 è stato anche un annus horribilis per DVD, Blu-ray e in generale tutti i supporti fisici, in maniera neanche troppo paradossale: il calo delle vendite, ancora più netto rispetto agli anni precedenti, si spiega in parte con la mancanza di nuove uscite nelle sale cinematografiche, in parte con l’abbondanza di servizi di streaming, tra cui Prime Video della stessa Amazon.

Per questo motivo è curioso che proprio Amazon abbia deciso di mettere in piedi una nuova promozione per provare a dare una spinta alle vendite: “Promozione DVD e Blu-ray” è attiva dal 1 febbraio, sarà disponibile fino al 31 marzo e permette di acquistare ben 5 titoli, a scelta tra quelli selezionati, al prezzo complessivo di soli 20 euro.

La promozione funziona mediante il coupon 5X20NBC: una volta che questo sia stato salvato nell’account, basterà aggiungere 5 titoli a scelta per attivare lo sconto automaticamente al checkout. Termini e condizioni complete sono leggibili alla pagina ufficiale dell’iniziativa al link sottostante:

Promozione DVD e Blu-ray: 5 titoli a 20 € su Amazon.it

Ciò detto, vediamo subito qualche titolo presente nella selezione: