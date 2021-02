Xiaomi introduce un'importante novità per Mi Robot Vacuum-Mop P

Tra i vari aspirapolvere robot lanciati di recente da Xiaomi (che si conferma una delle aziende più attive per quanto riguarda il panorama smart home) ne troviamo anche uno che nelle ultime ore si è arricchito di un’importante feature grazie ad un aggiornamento firmware: stiamo parlando di Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P.

In particolare, il team del colosso cinese ha deciso di accontentare le tante richieste degli utenti relative all’introduzione del supporto Multi-Mappa, feature grazie alla quale il robot aspirapolvere sarà in grado di memorizzare fino a 10 mappe differenti.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P dà il benvenuto ad una nuova feature

Con la versione firmware 3.5.8_0035 il robot aspirapolvere di Xiaomi ottiene il supporto a più mappe (grazie alle quali il dispositivo è in grado di costruire e memorizzare l’area di pulizia sotto forma di mappe in tempo reale), in modo da semplificare il processo di pulizia.

Per scaricare ed installare il nuovo firmware è necessario seguire questi passi:

aprire l’app Mi Home selezionare il dispositivo (Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P) selezionare il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra scegliere l’opzione per procedere all’aggiornamento del firmware una volta effettuato l’aggiornamento, riavviare l’applicazione e il robot

Ecco cosa fare per creare le nuove mappe o accedere alle stesse:

Creare una nuova mappa -> andare nel menu delle Impostazioni, selezionare Elenco mappe e quindi scegliere l’apposita opzione

Visualizzare le mappe create -> andare nel menu delle Impostazioni e quindi entrare nella sezione dedicata all’Elenco mappe

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P troviamo un sistema LDS (Laser Distance Sensor), un sensore IF, un processore quad-core Cortex-A7, la possibilità di pulire e di lavare il pavimento, una batteria da 3.200 mAh.

In India il robot aspirapolvere di Xiaomi viene venduto a 24.999 rupie, pari al cambio a circa 285 euro.

