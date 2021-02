Disney+ annuncia la serie tv ambientata nel Regno di Wakanda

Lo sceneggiatore e regista Ryan Coogler sta realizzando una nuova serie tv in esclusiva per Disney+ che sarà ambientata nel Regno di Wakanda, un luogo fittizio dell’universo Marvel.

Si tratta del primo progetto dello sceneggiatore come parte di un nuovo accordo di esclusiva quinquennale con la società Proximity Media di Coogler che include anche la possibilità di creare spettacoli per altre realtà del brand Disney, non solo per i Marvel Studios.

Black Panther: Kingdom of Wakanda approda su Disney+

Al momento ci sono poche informazioni sulla nuova serie ambientata a Wakanda, ma presumibilmente sarà basata sulle fondamenta che Coogler ha costruito sia con Black Panther che con il sequel in uscita l’8 luglio 2022.

In ogni caso la nuova serie sarà l’ultimo di un numero quasi vertiginoso di programmi televisivi previsti per la piattaforma di streaming Disney+ che è già in onda con WandaVision, al quale seguiranno poco dopo The Falcon e The Winter Solider a marzo, Loki a maggio, insieme a Hawkeye, Ms. Marvel e What If …? più avanti nel corso del 2021.