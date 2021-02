Xiaomi brevetta occhiali smart per curare ansia e depressione

Xiaomi si è rivelata una delle aziende più innovative negli ultimi due anni. Quella che un tempo era conosciuta come produttore di cloni Apple ora sta lavorando su prodotti tecnologici originali.

Tra questi ci sono prodotti che combinano i dispositivi indossabili con il settore medico come gli occhiali intelligenti che il colosso cinese ha recentemente brevettato.

Xiaomi brevetta occhiali intelligenti terapeutici

Gli occhiali smart di Xiaomi sono progettati per emettere segnali terapeutici basati sulla fototerapia e sulle onde sonore che possono essere utilizzate per trattare disturbi mentali come depressione o ansia, oltre che l’affaticamento degli occhi.

La terapia basata sulla luce può aiutare nel trattamento delle suddette patologie, mentre le onde sonore possono alleviare l’affaticamento mentale. La tecnologia aggiungerà anche le onde elettromagnetiche che miglioreranno la circolazione sanguigna nel cervello.

Al momento Xiaomi non ha rilasciato ufficialmente un design per il prodotto finale, ma è probabile questi “Mi Smart Glasses” includeranno un altoparlante o una qualche forma di tecnologia di trasmissione del suono.

Finora le aziende che hanno realizzato occhiali intelligenti non sono riuscite a imporre un prodotto di questa categoria sul mercato. Ricordiamo Huawei che ha lanciato Gentle Monster e Google con i suoi Google Glasses, oltre ad aziende come Snapchat e Microsoft.

