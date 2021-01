Google rilascia Chrome OS 88 con alcune interessanti novità

Sulla scia del rilascio di Google Chrome 88 per desktop, nelle scorse ore il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha dato il via al rilascio di Chrome OS 88, versione che porta con sé alcune novità che dovrebbero garantire agli utenti un’esperienza migliore.

Le novità di Chrome OS 88

Probabilmente la novità più interessante introdotta con questa versione del sistema operativo di Google è rappresentata dalla possibilità di trasformare il Chromebook in una sorta di smart display personalizzabile.

Ciò sarà possibile grazie alla feature “screen saver”, soluzione che è in grado di mostrare le immagini presenti in Google Foto, offrendo agli utenti la possibilità di selezionare album specifici (saranno disponibili le gallerie “Featured photos” e “Earth and Space”).

L’ora viene mostrata in basso a sinistra con accanto le informazioni base sul meteo (ossia condizioni e temperatura) mentre nell’angolo in alto a destra trova spazio la musica in riproduzione. Sulla parte inferiore dello schermo gli utenti potranno invece visualizzare altre utili informazioni, come la batteria, lo stato del Wi-Fi e il numero di notifiche non lette.

Alla feature screen saver è dedicata un’apposita sezione nel menu delle Impostazioni, all’interno di Personalizzazione e, così come viene spiegato dagli sviluppatori, tale funzionalità si avvia quando lo schermo è inattivo con l’obiettivo di rendere più bello il device con una schermata di blocco personalizzata.

Un’altra novità di Chrome OS 88 è rappresentata dalla possibilità di usare sui siti Web supportati il PIN o l’impronta digitale del Chromebook al posto delle password attraverso WebAuthn (il metodo di sblocco sul dispositivo non viene mai condiviso con il servizio Web e può essere usato anche per la verifica in due passaggi per sostituire i token di sicurezza e i telefoni).

Tra le altre novità vi sono una nuova cartella Fotocamera per il salvataggio delle foto e dei video catturati, la possibilità di rendere disponibili attraverso l’app File in modalità offline i file Documenti, Fogli e Presentazioni, il miglioramento delle gesture con il touchpad e la possibilità di controllare la lente d’ingrandimento con Ctrl + Alt e i tasti freccia.

Chrome OS 88 è già in fase di rilascio e raggiungerà tutti i dispositivi in maniera graduale.

