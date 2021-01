Tutte le novità di Google Chrome 88, già disponibile per Windows, Mac e Linux

Google ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento di Google Chrome alla versione 88 per tutte le piattaforme supportate, ovvero Windows, Mac e Linux. Sono diverse le novità a cui il team di sviluppo ha lavorato in questa release, di cui vi elenchiamo quelle più significative.

Novità aggiornamento Google Chrome 88

Google Chrome 88 va innanzitutto a migliorare lo specchietto di gestione delle password salvate sul browser web, ovvero la particolare pagina disponibile all’indirizzo chrome://settings/passwords in cui è possibile gestire le password e le credenziali di accesso immagazzinate. In questa versione è finalmente disponibile il tasto “Modifica password” direttamente a livello del piccolo menu raggiungibile di fianco ad ogni voce, come mostrato nelle immagini sottostanti. La funzione, nel caso in cui non fosse disponibile nemmeno dopo avere aggiornato alla versione 88, può essere manualmente attivata tramite il flag chrome://flags/#edit-passwords-in-settings.

Su Google Chrome 88 migliora inoltre la gestione delle notifiche di accesso per conoscere la posizione oppure per inviare notifiche web. Invece della classica piccola finestra presente fino alla versione 87 di Google Chrome, il team ha pensato bene di aggiungere questa piccola UI direttamente all’interno della barra degli URL. In questo caso, come da esempio, per consentire o meno l’accesso alla posizione, basta semplicemente cliccare sulla piccola voce di fianco l’URL del sito visitato.

L’aggiornamento inizia a nascondere l’URL completo della pagina web su cui ci si trova mostrando invece solo il dominio. In questo caso è possibile tornare a visualizzare completamente l’URL tramite il tasto destro del mouse sulla barra degli URL e selezionando la voce “Mostra sempre gli URL completi“. Infine, l’arrivo della versione 88 rimuove il supporto a Mac OS X 10.10 Yosemite.

Come aggiornare Google Chrome

Come per tutte le release di Google Chrome, l’aggiornamento alla versione 88 è disponibile tramite il classico menu raggiungibile attraverso i tre pallini in alto a destra di fianco l’icona del proprio account Google.