Si torna a parlare di “Shuffle Play” di Netflix, in arrivo nei prossimi mesi

Netflix, in un costante sforzo per incrementare la qualità del servizio e dell’esperienza utente, torna nuovamente a parlare di una funzione attualmente in lavorazione ma che è stata più volte individuata da qualche utente fortunato. “Shuffle Play“, sebbene la compagnia abbia confermato che il nome non rappresenta la forma finale della funzione e che sta valutando anche altre forme, permetterà agli utenti di iniziare a guardare un film o un contenuto video in maniera randomica.

Film e serie TV in base ai tuoi gusti

La strategia che si cela dietro il nuovo tasto risponde ad una precisa necessità: fornire agli utenti la possibilità di iniziare a guardare rapidamente uno dei tanti show presenti nel catalogo, senza perdersi fra le mille opportunità disponibili. Una volta disponibile nella sua forma finale, Shuffle Play di Netflix si posizionerà direttamente sotto l’icona del proprio account oppure nella barra laterale sull’app per smart TV.

Com’è possibile notare dall’immagine scattata da un fortunato utente che ha avuto modo di testare la funzione in anticipo, l’azienda descrive Shuffle Play con la seguente dicitura: “Prova Shuffle Play. Metteremo tutto in shuffle su Netflix e troveremo cose da guardare in base ai tuoi gusti.” L’algoritmo, quindi, prenderà spunto dalla propria lista di show preferiti e dalla cronologia dell’account per proporre film e serie TV in linea con i gusti personali dell’utente.

La compagnia ha confermato che la funzione sarà disponibile globalmente entro la prima metà del 2021, ma non ha rilasciato ulteriori informazioni.

