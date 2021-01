Ninebot Air T15E di Segway a un super prezzo su Amazon e MediaWorld

Mancano pochi mesi alla primavera e in ottica futura l’offerta odierna di Amazon su questo monopattino elettrico si fa più interessante che mai. Parliamo del Ninebot Air T15E di Segway che, fin dal lancio durante l’autunno 2020, è riuscito a catalizzare l’attenzione per il suo design futuristico e lineare, innovativo rispetto al mercato.

Il suo prezzo di listino è di 799 Euro e ovviamente ha provato a farsi spazio nelle nostre case grazie agli incentivi statali che garantivano un rimborso del 60% sull’acquisto. Ora che tale incentivo non è più disponibile ovviamente tocca all’azienda che lo propone in sconto a 399 Euro.

Ninebot Air T15E, il design è la chiave

A differenza della concorrenza il Ninebot Air T15e è degno di nota per la sua compattezza. Si può infatti ripiegare su se stesso occupando solo 22 cm in profondità inoltre, grazie al design piatto, si rende molto facile tra trasportare sui mezzo pubblici o da riporre nel bagagliaio dell’auto.

Grazie ad una levetta è possibile piegare il monopattino in due e contestualmente il manubrio si ritrae automaticamente.

A livello di performance può offrire una velocità massima di 20 km/h, quindi rispetta pienamente la legislazione vigente, e si possono programmare fino a 4 velocità. La batteria invece dovrebbe garantire circa 14 km di autonomia ma dipende anche dall’uso che se ne fa, sia a livello di velocità sia a livello di frenate, grazie alla frenata rigenerativa le ruote sono in grado di trasformare l’energia recuperata durante la frenata e di immagazzinarla nelle batterie.

Ovviamente è disponibile l’applicazione Segway-Ninebot per iOS e Android per gestire le statistiche e le impostazioni ma anche di uno schermo con i dati in tempo reale.

Un prodotto molto interessante e innovativo offerto in sconto a 399 Euro su Amazon.it invece di circa 709 Euro (prezzo medio degli ultimi giorni). Una risposta al prezzo praticato da MediaWorld.

Se cercavate un prodotto di questo simile per la prossima stagione primavera-estate, questa potrebbe essere l’occasione giusta.